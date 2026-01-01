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Света. Большой концерт
Киноафиша Света. Большой концерт

Света. Большой концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Света с грандиозной сольной программой в Петербурге

Приготовьтесь к невероятному шоу с участием королевы танцевальной поп-музыки нулевых! Певица Света представит грандиозную сольную программу, в которой собраны все её любимые хиты.

Что услышат зрители?

Вас ожидают живые выступления музыкантов и сногсшибательные танцы от балета в фирменном шоу. В репертуаре Светы вы услышите такие культовые треки, как:

  • «Дорога в аэропорт»
  • «Что мне делать сегодня»
  • «Твои глаза»
  • «А может нет, а может да»
  • «Ты не мой»
  • «Хватит, довольно»

И это только малая часть из обширного списка блокбастеров!

Подготовьтесь к вечеру

Сбор гостей начинается за час до начала концерта. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за ваши столики.

Не упустите шанс увидеть этот великолепный спектакль и насладиться любимыми композициями вживую!

Купить билет на концерт Света. Большой концерт

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