Света. Большой концерт

Света с грандиозной сольной программой в Петербурге

Приготовьтесь к невероятному шоу с участием королевы танцевальной поп-музыки нулевых! Певица Света представит грандиозную сольную программу, в которой собраны все её любимые хиты.

Что услышат зрители?

Вас ожидают живые выступления музыкантов и сногсшибательные танцы от балета в фирменном шоу. В репертуаре Светы вы услышите такие культовые треки, как:

«Дорога в аэропорт»

«Что мне делать сегодня»

«Твои глаза»

«А может нет, а может да»

«Ты не мой»

«Хватит, довольно»

И это только малая часть из обширного списка блокбастеров!

Подготовьтесь к вечеру

Сбор гостей начинается за час до начала концерта. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за ваши столики.

Не упустите шанс увидеть этот великолепный спектакль и насладиться любимыми композициями вживую!