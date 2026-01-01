Света. Большой концерт

Приготовьтесь к невероятному шоу с участием королевы танцевальной поп-музыки нулевых! Певица Света представит грандиозную сольную программу, в которой собраны все её любимые хиты.
Вас ожидают живые выступления музыкантов и сногсшибательные танцы от балета в фирменном шоу. В репертуаре Светы вы услышите такие культовые треки, как:
И это только малая часть из обширного списка блокбастеров!
Сбор гостей начинается за час до начала концерта. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места у сцены и сделать заказы за ваши столики.
Не упустите шанс увидеть этот великолепный спектакль и насладиться любимыми композициями вживую!