Свет Вифлеемской звезды
Киноафиша Свет Вифлеемской звезды

Свет Вифлеемской звезды

Постановка
Геликон-опера 12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

«Свет Вифлеемской звезды»: премьера рождественского гала-концерта в «Геликон-Опера»

В этом году «Геликон-Опера» приглашает зрителей на уникальное рождественское событие — гала-концерт «Свет Вифлеемской звезды». Премьера состоится в праздничные дни, и это станет замечательной возможностью окунуться в атмосферу волшебства и уюта, которые сопутствуют Рождеству.

О концерте

«Свет Вифлеемской звезды» — это не просто музыкальное мероприятие, а настоящая феерия, в которой соединятся классические рождественские мелодии и современные хиты. В программе будут представлены как традиционные колядки, так и известные композиции, которые создадут неповторимую атмосферу праздника.

Что вас ждет?

Зрители смогут насладиться выступлениями талантливых исполнителей и артистов театра, которые подготовили специальные номера для этого концерта. Кроме того, на сцене появятся приглашенные солисты, что сделает концерт еще более разнообразным и интересным.

Информация для зрителей

Гала-концерт пройдет в уютном зале театра «Геликон-Опера», который известен своей прекрасной акустикой и атмосферой. Билеты на мероприятие уже в продаже, и их количество ограничено. Не упустите возможность стать частью этого волшебного праздника!

Ждем вас на «Свете Вифлеемской звезды» — давайте вместе встретим волшебство Рождества!

23 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
25 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
27 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00
28 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00

