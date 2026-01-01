Свет таинственный. Елена Фролова

Творческий вечер Елены Фроловой в Доме музыки

В Международный день музыки, совпадающий с днем рождения Елены Фроловой, на сцену Дома музыки выйдет эта выдающаяся певица. Елена известна своими авторскими композициями, которые проникают в глубины человеческой души. Ее уникальная манера исполнения и оригинальный сценический образ уже много лет привлекают внимание зрителей.

Новая программа «Свет таинственный»

В этот вечер, вместе с пианистом Иваном Ялынским, гитаристом Михаилом Оленченко и перкуссионисткой Кристиной Дзейтовой, Елена Фролова представит премьеру своей новой программы «Свет таинственный». Зрители услышат как известные хиты, так и новые композиции артистки.

Многогранное творчество

Творческая деятельность Елены впечатляет своей многогранностью. Ее песни звучат как в кинофильмах, так и в театральных постановках. Кроме того, она является автором трех книг стихов, изданных различными издательствами. Елена выступает в роли организатора и вдохновителя музыкального фестиваля «Гусли мира» в Суздале, а также арт-директора музыкального лейбла «Голос Логоса».

Елена Фролова неоднократно представляла Россию на международных литературных и музыкальных фестивалях. Она является лауреаткой нескольких престижных премий, включая литературную премию Марины Цветаевой и Международную Волошинскую премию.

Музыканты программы

Иван Ялынский — виртуозный пианист и талантливый аранжировщик, лауреат международных конкурсов и обладатель Гран-при фестиваля «Петербургский аккорд».

Михаил Оленченко — выпускник музыкального училища им. Гнесиных, мастер джазовой импровизации, который удивляет зрителей ярким сценическим обаянием.

Кристина Дзейтовая — окончила РАМ им. Гнесиных по классу оркестровых ударных. Участница Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра», манера игры которой добавляет концерту особую магию.

Продолжительность мероприятия

Концерт включает два отделения по 60 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.