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Свет таинственный. Елена Фролова
Билеты от 700₽
Киноафиша Свет таинственный. Елена Фролова

Свет таинственный. Елена Фролова

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Творческий вечер Елены Фроловой в Доме музыки

В Международный день музыки, совпадающий с днем рождения Елены Фроловой, на сцену Дома музыки выйдет эта выдающаяся певица. Елена известна своими авторскими композициями, которые проникают в глубины человеческой души. Ее уникальная манера исполнения и оригинальный сценический образ уже много лет привлекают внимание зрителей.

Новая программа «Свет таинственный»

В этот вечер, вместе с пианистом Иваном Ялынским, гитаристом Михаилом Оленченко и перкуссионисткой Кристиной Дзейтовой, Елена Фролова представит премьеру своей новой программы «Свет таинственный». Зрители услышат как известные хиты, так и новые композиции артистки.

Многогранное творчество

Творческая деятельность Елены впечатляет своей многогранностью. Ее песни звучат как в кинофильмах, так и в театральных постановках. Кроме того, она является автором трех книг стихов, изданных различными издательствами. Елена выступает в роли организатора и вдохновителя музыкального фестиваля «Гусли мира» в Суздале, а также арт-директора музыкального лейбла «Голос Логоса».

Елена Фролова неоднократно представляла Россию на международных литературных и музыкальных фестивалях. Она является лауреаткой нескольких престижных премий, включая литературную премию Марины Цветаевой и Международную Волошинскую премию.

Музыканты программы

Иван Ялынский — виртуозный пианист и талантливый аранжировщик, лауреат международных конкурсов и обладатель Гран-при фестиваля «Петербургский аккорд».

Михаил Оленченко — выпускник музыкального училища им. Гнесиных, мастер джазовой импровизации, который удивляет зрителей ярким сценическим обаянием.

Кристина Дзейтовая — окончила РАМ им. Гнесиных по классу оркестровых ударных. Участница Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра», манера игры которой добавляет концерту особую магию.

Продолжительность мероприятия

Концерт включает два отделения по 60 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Свет таинственный. Елена Фролова

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Октябрь
1 октября четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Свет таинственный. Елена Фролова Свет таинственный. Елена Фролова Свет таинственный. Елена Фролова Свет таинственный. Елена Фролова Свет таинственный. Елена Фролова Свет таинственный. Елена Фролова

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