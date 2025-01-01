Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Свет сквозь пепел
Билеты от 1000₽
Киноафиша Свет сквозь пепел

Спектакль Свет сквозь пепел

12+
Режиссер Иллария Анциферова
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Свет сквозь пепел: спектакль о любви, войне и памяти

Документально-поэтический спектакль «Свет сквозь пепел» погружает зрителей в мир, где переплетаются голоса любви, ожидания и памяти. Когда молчит небо, говорят сердца. Этот спектакль рассказывает о том, что остается, когда рушатся дома, гаснут города и замолкают улицы — голос тех, кто пережил самую страшную эпоху.

Истории, ожившие на сцене

«Свет сквозь пепел» создан на основе живых историй, писем, дневников, стихов и музыки, возникших в годы войны. Зрители услышат пронзительные отрывки из произведений Виктора Розова, Бориса Васильева, Валентина Катаева и Владимира Богомолова. Особое внимание уделяется воспоминаниям детей войны, письмам с фронта и из тыла, дневникам и хроникам. Это не просто слова — это живые чувства и переживания людей, прошедших через испытания.

Поэзия, ставшая голосом поколения

В спектакле прозвучат стихи выдающихся поэтов, таких как Ольга Берггольц, Анна Ахматова, Юлия Друнина, Елена Ширман и Александр Твардовский. Каждый из них, переживший трагедию войны, внес в свое творчество отклик на те потери и страдания, через которые пришлось пройти их поколению.

Зачем приходить на спектакль?

«Свет сквозь пепел» — это не только воспоминания о прошлом, но и свет, пробивающийся сквозь пепел. Это возможность услышать тех, кто не хотел умирать молча, и сохранить в памяти уроки истории. Приходите, чтобы помнить и пережить эти чувства вновь.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля является Иллария Анциферова. В ролях: Е. Клыкова, Д. Закиров, Е. Панова, В. Никитин, И. Матвеенко, А. Сухарева, Ю. Гайкалова, А. Масленников. Каждый из исполнителей вносит свою уникальную интерпретацию, придавая глубину и эмоциональную насыщенность происходящему на сцене.

Купить билет на спектакль Свет сквозь пепел

Помощь с билетами
Октябрь
29 октября среда
19:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Евгений Онегин
12+
Опера
Евгений Онегин
10 ноября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
от 750 ₽
Юнона и Авось
16+
Опера
Юнона и Авось
29 ноября в 13:00 Ленком Марка Захарова
от 7500 ₽
Поцелуй. Конармия
18+
Поцелуй. Конармия
16 ноября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше