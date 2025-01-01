Свет сквозь пепел: спектакль о любви, войне и памяти

Документально-поэтический спектакль «Свет сквозь пепел» погружает зрителей в мир, где переплетаются голоса любви, ожидания и памяти. Когда молчит небо, говорят сердца. Этот спектакль рассказывает о том, что остается, когда рушатся дома, гаснут города и замолкают улицы — голос тех, кто пережил самую страшную эпоху.

Истории, ожившие на сцене

«Свет сквозь пепел» создан на основе живых историй, писем, дневников, стихов и музыки, возникших в годы войны. Зрители услышат пронзительные отрывки из произведений Виктора Розова, Бориса Васильева, Валентина Катаева и Владимира Богомолова. Особое внимание уделяется воспоминаниям детей войны, письмам с фронта и из тыла, дневникам и хроникам. Это не просто слова — это живые чувства и переживания людей, прошедших через испытания.

Поэзия, ставшая голосом поколения

В спектакле прозвучат стихи выдающихся поэтов, таких как Ольга Берггольц, Анна Ахматова, Юлия Друнина, Елена Ширман и Александр Твардовский. Каждый из них, переживший трагедию войны, внес в свое творчество отклик на те потери и страдания, через которые пришлось пройти их поколению.

Зачем приходить на спектакль?

«Свет сквозь пепел» — это не только воспоминания о прошлом, но и свет, пробивающийся сквозь пепел. Это возможность услышать тех, кто не хотел умирать молча, и сохранить в памяти уроки истории. Приходите, чтобы помнить и пережить эти чувства вновь.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля является Иллария Анциферова. В ролях: Е. Клыкова, Д. Закиров, Е. Панова, В. Никитин, И. Матвеенко, А. Сухарева, Ю. Гайкалова, А. Масленников. Каждый из исполнителей вносит свою уникальную интерпретацию, придавая глубину и эмоциональную насыщенность происходящему на сцене.