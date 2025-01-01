Свет сквозь музыку: гала-концерт

Музыкальный фестиваль в Омске

На одной сцене встретятся великолепные музыкальные коллективы: хор «NeoChorus» Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, камерный хор молодежи «Bel Canto», хор Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина и сводный фестивальный оркестр. Это грандиозное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

Музыка Карла Дженкинса

В заключительной части программы прозвучат избранные произведения одного из самых популярных современных композиторов Карла Дженкинса. Завершит вечер его легендарный «Adiemus» — гимн свету, объединяющий слушателей по всему миру. Это произведение стало символом единства и гармонии, что делает его отличным финалом для фестиваля.

Лучшие номера и незабываемая симфония

Кроме музыки Дженкинса, коллективы представят свои лучшие номера, обещая зрителям масштабное звучание голосов и инструментов. Такое яркое завершение фестиваля в Омске станет не только кульминацией этого этапа, но и приглашением к следующим разделам музыкального марафона в других городах.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!