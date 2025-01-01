Свет Рождественской звезды

Меню
Рождественская музыка: вечер, наполненный волшебством

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, который состоится в окружении церковной атмосферы. В программе прозвучат произведения великих композиторов, пронизанные духом Рождества и передающие его магию.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Наталья Кириллова (сопрано) — солистка Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского, лауреат Гран-при на Международном фестивале-конкурсе Musica Classica «Венская весна».
  • Наталья Буклага (меццо-сопрано) — лауреат Всероссийского конкурса.
  • Ольга Морозова.
  • Матвей Мокеров (тенор) — студент кафедры «Сольное пение» ПГИК.
  • Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета.
  • Евгения Камянская (орган) — солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов.
  • Вера Грицай (фортепиано) — лауреат Международных и всероссийских конкурсов.
  • Образцовый коллектив Концертный хор мальчиков Пермской хоровой капеллы, художественный руководитель — Дмитрий Батин.
  • Мужской хор Пермской капеллы мальчиков, художественный руководитель — Дмитрий Батин.

Программа вечера

Музыкальная программа поделена на два отделения:

Первое отделение:

  • Бенджамин Бриттен — Ceremony of Carols (части 1, 2, 4, 5)
  • Две рождественские колядки в обработке Дмитрия Батина
  • Георгий Свиридов — Три хора к трагедии «Царь Федор Иоанович»:
    • «Богородице Дево радуйся»
    • «Любовь святая»
    • «Покаянный стих»
  • Георгий Свиридов — Странное Рождество

Второе отделение:

  • Камиль Сен-Санс — Рождественская оратория
  • Франц Грубер — Тихая ночь

Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.

В других городах

Пермь, 25 декабря
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽
Пермь, 28 декабря
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
15:00 от 750 ₽

