Свет Рождественской звезды

Рождественская музыка: вечер, наполненный волшебством

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, который состоится в окружении церковной атмосферы. В программе прозвучат произведения великих композиторов, пронизанные духом Рождества и передающие его магию.

Исполнители

На сцене выступят:

Наталья Кириллова (сопрано) — солистка Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского, лауреат Гран-при на Международном фестивале-конкурсе Musica Classica «Венская весна».

(сопрано) — солистка Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского, лауреат Гран-при на Международном фестивале-конкурсе Musica Classica «Венская весна». Наталья Буклага (меццо-сопрано) — лауреат Всероссийского конкурса.

(меццо-сопрано) — лауреат Всероссийского конкурса. Ольга Морозова .

. Матвей Мокеров (тенор) — студент кафедры «Сольное пение» ПГИК.

(тенор) — студент кафедры «Сольное пение» ПГИК. Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета.

(баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета. Евгения Камянская (орган) — солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов.

(орган) — солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов. Вера Грицай (фортепиано) — лауреат Международных и всероссийских конкурсов.

(фортепиано) — лауреат Международных и всероссийских конкурсов. Образцовый коллектив Концертный хор мальчиков Пермской хоровой капеллы , художественный руководитель — Дмитрий Батин.

, художественный руководитель — Дмитрий Батин. Мужской хор Пермской капеллы мальчиков, художественный руководитель — Дмитрий Батин.

Программа вечера

Музыкальная программа поделена на два отделения:

Первое отделение:

Бенджамин Бриттен — Ceremony of Carols (части 1, 2, 4, 5)

Две рождественские колядки в обработке Дмитрия Батина

Георгий Свиридов — Три хора к трагедии «Царь Федор Иоанович»: «Богородице Дево радуйся» «Любовь святая» «Покаянный стих»

Георгий Свиридов — Странное Рождество

Второе отделение:

Камиль Сен-Санс — Рождественская оратория

Франц Грубер — Тихая ночь

Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.