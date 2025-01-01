Свет Рождественской звезды

Рождественская музыка: вечер, наполненный волшебством
Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, который состоится в окружении церковной атмосферы. В программе прозвучат произведения великих композиторов, пронизанные духом Рождества и передающие его магию.
Исполнители
На сцене выступят:
- Наталья Кириллова (сопрано) — солистка Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского, лауреат Гран-при на Международном фестивале-конкурсе Musica Classica «Венская весна».
- Наталья Буклага (меццо-сопрано) — лауреат Всероссийского конкурса.
- Ольга Морозова.
- Матвей Мокеров (тенор) — студент кафедры «Сольное пение» ПГИК.
- Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета.
- Евгения Камянская (орган) — солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов.
- Вера Грицай (фортепиано) — лауреат Международных и всероссийских конкурсов.
- Образцовый коллектив Концертный хор мальчиков Пермской хоровой капеллы, художественный руководитель — Дмитрий Батин.
- Мужской хор Пермской капеллы мальчиков, художественный руководитель — Дмитрий Батин.
Программа вечера
Музыкальная программа поделена на два отделения:
Первое отделение:
- Бенджамин Бриттен — Ceremony of Carols (части 1, 2, 4, 5)
- Две рождественские колядки в обработке Дмитрия Батина
- Георгий Свиридов — Три хора к трагедии «Царь Федор Иоанович»:
- «Богородице Дево радуйся»
- «Любовь святая»
- «Покаянный стих»
- Георгий Свиридов — Странное Рождество
Второе отделение:
- Камиль Сен-Санс — Рождественская оратория
- Франц Грубер — Тихая ночь
Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.