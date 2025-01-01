Спектакль Свет-Луна и Иван-Богатырь

Приключения Ивана-Богатыря: спектакль для всей семьи

«Ой, ковано, бушовано колесо, катилося по дороженьке далеко, ой, далеко ли, близко к городу». В этом городе жила-была царица, и у нее было три сына — три царевича. Каждый из них был хорош по-своему: Федотушка, Захар и младший — Иван-Богатырь.

Но время летит, и пришла пора выбирать невест. Три стрелы полетели в разные стороны — куда упадет, оттуда и невесту брать. Какова стрела, такова судьба — такова и жена. Сыновья привели своих рукодельниц и мастериц, но не все мечты сбываются так, как хотелось бы. Чтобы найти настоящее счастье, им придется пройти через множество испытаний.

Испытания и приключения

Ивану-Богатырю предстоит узнать много нового, спасти многих и не жалеть себя. Но не стоит забывать: беда не приходит одна. Ворон-Воронович, злой колдун, не дремлет. Он точит свои когти и творит зло, губя невинных и беря в плен добрых людей. Где же ты, Иван-Богатырь? Достанет ли у тебя сил победить злого врага? И какой ценой?

Будьте помощниками Ивана-Богатыря

Вы, ребятушки, станете настоящими помощниками Ивана-Богатыря. Без вашей помощи ему не одолеть врага! Придя на спектакль, вы сможете помочь не только Ивану, но и всем добрым людям. Вместе вы победите Ворона-Вороновича, спасете царство и обретете силу богатырскую!

Не пропустите возможность стать частью этого удивительного приключения! Ждем вас на спектакле, где добро всегда побеждает зло!