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Свет-Луна и Иван-Богатырь
Билеты от 500₽
Киноафиша Свет-Луна и Иван-Богатырь

Спектакль Свет-Луна и Иван-Богатырь

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения Ивана-Богатыря: спектакль для всей семьи

«Ой, ковано, бушовано колесо, катилося по дороженьке далеко, ой, далеко ли, близко к городу». В этом городе жила-была царица, и у нее было три сына — три царевича. Каждый из них был хорош по-своему: Федотушка, Захар и младший — Иван-Богатырь.

Но время летит, и пришла пора выбирать невест. Три стрелы полетели в разные стороны — куда упадет, оттуда и невесту брать. Какова стрела, такова судьба — такова и жена. Сыновья привели своих рукодельниц и мастериц, но не все мечты сбываются так, как хотелось бы. Чтобы найти настоящее счастье, им придется пройти через множество испытаний.

Испытания и приключения

Ивану-Богатырю предстоит узнать много нового, спасти многих и не жалеть себя. Но не стоит забывать: беда не приходит одна. Ворон-Воронович, злой колдун, не дремлет. Он точит свои когти и творит зло, губя невинных и беря в плен добрых людей. Где же ты, Иван-Богатырь? Достанет ли у тебя сил победить злого врага? И какой ценой?

Будьте помощниками Ивана-Богатыря

Вы, ребятушки, станете настоящими помощниками Ивана-Богатыря. Без вашей помощи ему не одолеть врага! Придя на спектакль, вы сможете помочь не только Ивану, но и всем добрым людям. Вместе вы победите Ворона-Вороновича, спасете царство и обретете силу богатырскую!

Не пропустите возможность стать частью этого удивительного приключения! Ждем вас на спектакле, где добро всегда побеждает зло!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽
25 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽

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