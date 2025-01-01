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Свет Ивана Ильича
Киноафиша Свет Ивана Ильича

Спектакль Свет Ивана Ильича

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Господа, Иван Ильич-то умер!» — спектакль о жизни и смерти

Один день в скучном офисе наполняется воспоминаниями о недавно почившем коллеге — Иване Ильиче. Этот спектакль переносит зрителей в мир легкости и веселья, ведь именно таким запомнился наш герой. Однако за улыбками скрывается серьезный вопрос: как хорошо он жил, если всё-таки умер? Поставленное на грани комедии и драмы, произведение заставляет задуматься о том, что значит настоящая жизнь.

Классика в непривычном свете

Спектакль предлагает уникальный взгляд на самую серьезную русскую классику — произведение Льва Толстого. В нем зрители увидят, как персонажи ведут себя с возмутительно несерьезным отношением к смерти. Смеяться над темой, которая так часто вызывает страх и тревогу? Да, именно это и делает спектакль особенным.

Вопросы без ответов

«Кто мы такие?» — задают вопросы герои. Клоуны, мухи, жужжащие вокруг лампы, или просто обычные люди? Это размышление о жизни заставляет зрителей смеяться и переживать одновременно. В каждой реплике скрыт глубокий смысл, который можно осознать лишь в процессе просмотра.

Подробности о спектакле

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о жизни, смерти и о том, что действительно важно.

Режиссер
Михаил Воронцов
В ролях
Михаил Мороз
Наталья Зиновьева
Олег Крамарь

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
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