Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Свет и тень джаза: посвящение Биллу Эвансу

Свет и тень джаза: посвящение Биллу Эвансу

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Джазовый концерт в «Третьем месте»

Исполнители: Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band

Дата и время: 29 мая, 20:30

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный одному из величайших джазовых пианистов XX века — Биллу Эвансу. Вечер обещает стать настоящим погружением в жизнь и творчество этого легендарного музыканта.

Музыка и биография

Билл Эванс известен своим неповторимым стилем, который сочетает в себе элементы классической музыки и джаза. Его творчество оказало значительное влияние на развитие джаза, и до сих пор вдохновляет многих музыкантов. В программе вечера прозвучат как известные композиции, так и редкие произведения, которые позволят лучше понять музыкальный язык Эванса.

Место проведения

Концерт состоится в залах старинного особняка культурного пространства Third Place, что создаст особую атмосферу для погружения в мир джаза. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и узнать больше о жизни и творчестве этого выдающегося музыканта.

Биллу Эвансу было присвоено множество наград, включая несколько премий «Грэмми», что подтверждает его значимость в мире музыки. Вечер, который проведет Дмитрий Кузнецов и его коллектив, обещает стать незабываемым событием для всех любителей джаза.

Не забудьте приобрести билеты заранее, чтобы стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Свет и тень джаза: посвящение Биллу Эвансу

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
20 ноября четверг
20:30
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
1 ноября в 19:00 Суарэ
от 900 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
13 октября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
«Времена года» Вивальди и шедевры классики в особняке М. Кшесинской
6+
Классическая музыка
«Времена года» Вивальди и шедевры классики в особняке М. Кшесинской
7 декабря в 16:00 Особняк Кшесинской
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше