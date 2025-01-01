Свет и тень джаза: посвящение Биллу Эвансу

Джазовый концерт в «Третьем месте»

Исполнители: Дмитрий Кузнецов & The Little Big Band

Дата и время: 29 мая, 20:30

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный одному из величайших джазовых пианистов XX века — Биллу Эвансу. Вечер обещает стать настоящим погружением в жизнь и творчество этого легендарного музыканта.

Музыка и биография

Билл Эванс известен своим неповторимым стилем, который сочетает в себе элементы классической музыки и джаза. Его творчество оказало значительное влияние на развитие джаза, и до сих пор вдохновляет многих музыкантов. В программе вечера прозвучат как известные композиции, так и редкие произведения, которые позволят лучше понять музыкальный язык Эванса.

Место проведения

Концерт состоится в залах старинного особняка культурного пространства Third Place, что создаст особую атмосферу для погружения в мир джаза. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и узнать больше о жизни и творчестве этого выдающегося музыканта.

Биллу Эвансу было присвоено множество наград, включая несколько премий «Грэмми», что подтверждает его значимость в мире музыки. Вечер, который проведет Дмитрий Кузнецов и его коллектив, обещает стать незабываемым событием для всех любителей джаза.

Не забудьте приобрести билеты заранее, чтобы стать частью этого музыкального праздника!