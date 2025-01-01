Меню
Киноафиша Сверстники из прошлого

Сверстники из прошлого

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Детство в XX веке: Путешествие по Специфике Советской Эпохи»

Детство – это уникальный период, наполненный первыми открытиями и радостными приключениями. На предстоящем музейном занятии участникам предстоит отправиться в захватывающее путешествие, где они познакомятся с особенностями детства в XX веке и узнают, о чем мечтали советские дети.

Темы занятия

На занятии под руководством опытного педагога участники:

  • Изучат экспозицию, посвященную детству в разные десятилетия ХХ века.
  • Обсудят, как исторические события повлияли на повседневную жизнь детей.
  • Сравнят детство прошлого поколения с современными реалиями и условиями жизни.

Интерактивная часть: Квиз-игра

В завершение участникам будет предложено сыграть в квиз-игру. Это не только проверит их знания о советском детстве, но и добавит веселья в процесс обучения. Участие в игре позволит лучше усвоить изученный материал и поделиться прямо во время занятия своими любимыми воспоминаниями о детских играх.

Интересные факты

Вы знали, что в советские времена популярностью пользовались игры на улице, такие как «Классики» и «Русская лапта»? Дети также часто собирались, чтобы читать книги, изданные в то время: приключения «Гарри Поттера» были мечтой будущего, а настоящими героями стали «Тимур и его команда».

Не упустите возможность погрузиться в мир детства, полон радости и ожидания, и узнать, как исторический контекст формировал мечты и игры советских детей!

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 6 сентября
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 300 ₽

