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Сверчок
Билеты от 1600₽
Киноафиша Сверчок

Спектакль Сверчок

Выразительный спектакль про ожившую природу
Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Сверчок: Грустная сказка о современности в Электротеатре

В Электротеатре Станиславский стартует спектакль «Сверчок», поставленный режиссером Марфой Горвиц. Этот проект представляет собой саркастичный и печальный диагноз современному обществу, погруженному в эгоизм и депрессивные настроения.

Сюжет и персонажи

На сцене разворачиваются будни обитателей леса — белки, слона, жука, стрекозы и, конечно, сверчка. Каждый из них тянет свою «рабочую лямку», одновременно сталкиваясь с любовными историями, истериками и скоропалительными попытками справиться с жизненными трудностями. Современный российский поэт Михаил Чевега адаптировал абсурдистские сказки голландского писателя Тоона Теллегена, добавив к ним элементы отечественного кинопроизводства.

Ирония и эмоции

Ирония Чевеги придает действию необходимый градус, создавая атмосферу, которая балансирует между отчаянием и оптимизмом. Зрители остаются в раздумьях о своей жизни и ее неизбежных тупиках.

Визуальное оформление

Художницы Мария Трегубова и Евгения Панфилова разработали монохромное пространство леса-трансформера, которое стремительно меняется, создавая разные места действия. На сцене появляются смешные, трогательные и несчастные существа с огромными головами и фасеточными глазами.

Актуальность спектакля

Спектакль «Сверчок» — это грустная сказка, отражающая общее эмоциональное состояние человечества. Работы Марфы Горвиц, мастера психологического театра, идеально вписываются в современное ощущение времени, которое требует человечности как никогда.

Режиссер
Марфа Горвиц
В ролях
Антон Косточкин
Борис Дергачев
Лера Горин
Дмитрий Мягкий
Дмитрий Чеботарев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1600 ₽
31 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1600 ₽

Фотографии

Сверчок Сверчок Сверчок Сверчок Сверчок Сверчок

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