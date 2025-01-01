Музыкальный иммерсивный спектакль-экскурсия для детей «На Страстном»

Что делать, если прямо перед премьерой исчезает самый важный реквизит — кастрюля, ложечка и труба? А если ещё и актёр-уборщик так волнуется, что всё перепутал? К счастью, у него есть необычный помощник — мудрый и весёлый Сверчок-режиссёр!

Вместе с маленькими зрителями (и их родителями) они отправятся в захватывающее путешествие по настоящему театру:

Театральный гардероб: погружение в атмосферу, где каждый зритель становится частью спектакля с самого входа.

Буфет: место встреч, ожиданий и маленьких радостей перед началом действия.

Репетиционный зал: займите место актёров и узнайте, как тренировки и игры превращаются в премьеру.

Гримёрка: загляните туда, где перед зеркалами с огоньками рождаются настоящие звёзды.

Сценические галереи: поднимитесь на места, куда не допускают обычных зрителей.

Кулисы: откройте тайны места, где зрителю обычно запрещено быть, но где скрыта настоящая магия театра.

Каждая остановка превращается в игру, творческое задание или маленькое открытие. Дети не просто наблюдают — они становятся соучастниками приключения, а в финале помогают героям собрать реквизит и всё-таки сыграть настоящий спектакль!

Это не просто экскурсия и не просто спектакль — это первое знакомство с магией театра, где ребёнок узнаёт, как рождается представление, и сам становится частью истории.

Возраст: 6–11 лет

Для кого: для детей и родителей

Продолжительность: ~1 час

Количество зрителей ограничено: всего 20 участников!

Исполнители ролей спектакля: