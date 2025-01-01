Что делать, если прямо перед премьерой исчезает самый важный реквизит — кастрюля, ложечка и труба? А если ещё и актёр-уборщик так волнуется, что всё перепутал? К счастью, у него есть необычный помощник — мудрый и весёлый Сверчок-режиссёр!
Вместе с маленькими зрителями (и их родителями) они отправятся в захватывающее путешествие по настоящему театру:
Каждая остановка превращается в игру, творческое задание или маленькое открытие. Дети не просто наблюдают — они становятся соучастниками приключения, а в финале помогают героям собрать реквизит и всё-таки сыграть настоящий спектакль!
Это не просто экскурсия и не просто спектакль — это первое знакомство с магией театра, где ребёнок узнаёт, как рождается представление, и сам становится частью истории.
Возраст: 6–11 лет
Для кого: для детей и родителей
Продолжительность: ~1 час
Количество зрителей ограничено: всего 20 участников!