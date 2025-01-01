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Свекровь
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Спектакль Свекровь

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Описание сюжета

В классическом семейном треугольнике соперничают острые углы: свекровь видит невестку как исчадье ада и готова на все, чтобы защитить своего сына. Молодые, не оставаясь в стороне, решают по своему ответить на вызов, создавая искусственную ситуацию.

Почему стоит увидеть этот спектакль?

Спектакль «Свекровь» обещает зрителям не только волнующий сюжет и многочисленные комические сцены, но и потрясающий вокал исполнителей. Погрузитесь в мир, где любовь и семейные отношения становятся предметом драмы и юмора одновременно. Не упустите возможность окунуться в этот волнующий мир на сцене театра!

Режиссер
Артем Марков
В ролях
Татьяна Шуликова
Анна Метелева
Наталья Немцева
Мария Свирякова
Ирина Семенова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Свекровь Свекровь Свекровь Свекровь Свекровь Свекровь Свекровь Свекровь Свекровь

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