Описание сюжета

В классическом семейном треугольнике соперничают острые углы: свекровь видит невестку как исчадье ада и готова на все, чтобы защитить своего сына. Молодые, не оставаясь в стороне, решают по своему ответить на вызов, создавая искусственную ситуацию.

Почему стоит увидеть этот спектакль?

Спектакль «Свекровь» обещает зрителям не только волнующий сюжет и многочисленные комические сцены, но и потрясающий вокал исполнителей. Погрузитесь в мир, где любовь и семейные отношения становятся предметом драмы и юмора одновременно. Не упустите возможность окунуться в этот волнующий мир на сцене театра!