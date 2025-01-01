Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Свайп. Шоу смешных подкатов

Свайп. Шоу смешных подкатов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу подкатов СВАЙП: битва комиков за звание лучшего

Приготовьтесь к незабываемому вечеру смеха и остроумия! Шоу подкатов СВАЙП — это уникальное комедийное событие, где комики сражаются за звание мастера «пикапа» прямо на сцене. Каждое выступление — это не только возможность для артистов проявить свои таланты, но и шанс зрителей стать частью увлекательного процесса.

Как проходит шоу?

В формате шоу комики выходят на сцену и по очереди делают «подкаты» к гостям из зала. Зрители, как на сайте знакомств, принимают решение: «свайпнуть» на комика, давая ему шанс продолжить выступление, или «выкинуть» его из игры. В конце вечера самый удачливый комик, завоевавший сердца зрителей, будет объявлен победителем и получит заслуженный приз.

Почему стоит посетить?

Это шоу не только развлекает, но и создает уникальную атмосферу взаимодействия между комиками и зрителями. Каждый вечер — это новый набор шуток, неожиданных поворотов и ярких моментов. Вы увидите, как комики адаптируются к реакции зала и используют её в своих выступлениях.

Интересные факты

  • Шоу СВАЙП впервые прошло в 2020 году и быстро завоевало популярность среди любителей комедии.
  • Комики, участвующие в шоу, часто используют личные истории и актуальные события, что делает каждое выступление уникальным.
  • Победитель получает не только приз, но и возможность выступить на большом фестивале комедии.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего шоу! Приобретайте билеты заранее и готовьтесь к вечеру, полному смеха и веселья!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Музыка на крыше. Скрипач на крыше
6+
Классическая музыка
Музыка на крыше. Скрипач на крыше
6 августа в 20:30 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
16+
Хип-хоп
Красное Дерево
22 ноября в 19:00 Руки вверх!
от 1400 ₽
Музыка на высоте. Романтический джаз
6+
Джаз
Музыка на высоте. Романтический джаз
5 августа в 19:00 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше