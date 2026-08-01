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Сватовство
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сватовство

Сватовство

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Шоу "Свидания вслепую": неожиданности в каждой встрече

Приготовьтесь к уникальному театральному опыту! "Свидания вслепую" — это не просто спектакль, а интерактивное шоу, где первое впечатление создаётся исключительно на слух. Зрители становятся свидетелями того, как личные истории и характеры героев раскрываются незаметно, создавая атмосферу ожидания и интриги.

Что ждет зрителей?

Спектакль предлагает зрителям стать частью необычных свиданий, где первыми факторами взаимодействия становятся голос и собственные эмоции. Как только ширма падает, всё может кардинально измениться. Каждое новое знакомство — это шанс на открытие и неожиданную развязку.

Организаторы

Шоу представляют известные сваты: Валера Киракосьян и Павел Федотов. Оба артиста имеют богатый опыт в театре и готовы подарить зрителям множество ярких впечатлений.

Не пропустите!

Это не просто спектакль, а возможность увидеть, как на самом деле взаимодействуют люди, и что находится за пределами первоначального восприятия. Шоу "Свидания вслепую" — шанс стать частью захватывающего театрального опыта, который удивит даже самых искушённых зрителей.

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Август
16 августа воскресенье
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
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