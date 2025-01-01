Спектакль Сватовство по-московски. Второе сватовство

Меню
Бенефис 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Веселое «Сватовство по-московски» в театре «Бенефис»

Если вам хочется насладиться игривым и увлекательным спектаклем, обратите внимание на «Сватовство по-московски». Это музыкальная комедия, вдохновленная сюжетами пьес Александра Островского, подарит вам множество улыбок и хорошего настроения.

Создатели спектакля

Проект для театра «Бенефис» стал результатом совместной работы выдающихся современников: композитора Геннадия Гладкова и поэта Юлия Кима. Их творческий союз создал уникальную атмосферу, в которой сочетаются юмор и глубокие человеческие эмоции.

Режиссер и его видение

Спектакль поставила талантливая Анна Неровная, которая смогла передать весь колорит и энергетику произведения. Ее видение добавило в классическую комедию свежие нотки, позволяя зрителям увидеть знакомые истории с новой стороны.

Почему стоит посетить спектакль?

«Сватовство по-московски» — это отличный способ провести время в театре, погрузившись в мир непринужденного веселья и задорных мелодий. Подготовьтесь к ярким персонажам, захватывающим перипетиям и запоминающимся музыкальным номером. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу!

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Григорий Анашкин
Инна Королева
Елена Соколова
Алина Жижикина
Дарья Айрапетова

Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 700 ₽

