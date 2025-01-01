Меню
Сватовство по-московски. Первое сватовство
Билеты от 1300₽
Киноафиша Сватовство по-московски. Первое сватовство

Спектакль Сватовство по-московски. Первое сватовство

Постановка
Бенефис 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия «Сватовство по-московски». Первая часть

Если вы ищете спектакль, который подарит вам радость и веселье, обратите внимание на «Сватовство по-московски»! Эта музыкальная комедия основана на сюжетах пьес А.Н. Островского и создана специально для театра «Бенефис».

Творческий состав

Композицию спектакля разработали наши выдающиеся современники: композитор Геннадий Гладков и поэт Юлий Ким. Спектакль осуществляется под режиссурой Анны Неровной, которая привнесла свежие идеи и оригинальный взгляд на классический материал.

Зачем стоит посмотреть?

«Сватовство по-московски» — это не только увлекательный сюжет, но и яркая музыкальная палитра, способная погрузить зрителей в атмосферу московской жизни. В нем переплетаются традиции и современные веяния, что делает его актуальным для широкой аудитории.

Не упустите возможность насладиться этим замечательным спектаклем, который станет прекрасным отдыхом для всей семьи. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Григорий Анашкин
Елена Соколова
Анастасия Городенцева
Марина Букнис
Анна Пухова

Купить билет на спектакль Сватовство по-московски. Первое сватовство

Октябрь
3 октября пятница
19:00
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
от 1300 ₽

Фотографии

Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство Сватовство по-московски. Первое сватовство

