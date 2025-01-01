Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Свадебный сезон
Билеты от 500₽
Киноафиша Свадебный сезон

Спектакль Свадебный сезон

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Комедийные происшествия по Чехову

Весёлые жизненные истории о браке и страстях, созданные гением слова, — спектакль по рассказам Антона Павловича Чехова.

Юмор и лёгкая грусть

На сцене оживают яркие рассказы: «Пропащее дело», «Перед свадьбой», «Длинный язык», «Брак через 10–15 лет», «Мой домострой», «О том, как я в законный брак вступил». Чеховский юмор неизменно заставляет смеяться, но, как всегда, к финалу дарит повод задуматься.

Перенос в мир классика

Талантливое исполнение актёров позволяет зрителям с головой погрузиться в атмосферу конца XIX века, где страсти, недоразумения и семейные сюжеты предстают в легкой, комедийной форме.

Приходите насладиться тонким юмором, искренними эмоциями и мастерством великого Чехова!

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Лариса Шанина
Егор Черничко
Анна Нечаева
Анна Игумнова
Валентина Матюшко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
20:00 от 500 ₽
27 сентября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 610 ₽

В ближайшие дни

Спящая красавица
6+
Балет
Спящая красавица
15 августа в 19:00 РАМТ
от 1000 ₽
Маяковский
16+
Музыка
Маяковский
20 сентября в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 1500 ₽
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
6+
Детский
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
20 сентября в 16:00 Вернадского 13
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше