Спектакль Свадебный сезон

Комедийные происшествия по Чехову

Весёлые жизненные истории о браке и страстях, созданные гением слова, — спектакль по рассказам Антона Павловича Чехова.

Юмор и лёгкая грусть

На сцене оживают яркие рассказы: «Пропащее дело», «Перед свадьбой», «Длинный язык», «Брак через 10–15 лет», «Мой домострой», «О том, как я в законный брак вступил». Чеховский юмор неизменно заставляет смеяться, но, как всегда, к финалу дарит повод задуматься.

Перенос в мир классика

Талантливое исполнение актёров позволяет зрителям с головой погрузиться в атмосферу конца XIX века, где страсти, недоразумения и семейные сюжеты предстают в легкой, комедийной форме.

Приходите насладиться тонким юмором, искренними эмоциями и мастерством великого Чехова!