Спектакль Свадебный сезон

Комедийные происшествия о браке и страстях человеческих по рассказам А.П. Чехова

В спектакле, основанном на ранних рассказах А.П. Чехова, зрителей ждет погружение в мир комедийных происшествий о браке, любви и человеческих страстях. Рассказанные через произведения «Пропащее дело», «Перед свадьбой», «Длинный язык», «Брак через 10–15 лет», «Мой домострой» и «О том, как я в законный брак вступил», эти истории полны юмора и тонкой иронии.

Юмор и грусть в каждом рассказе

У Чехова юмор всегда сосуществует с неким легким оттенком грусти, и в этом спектакле зрители смогут ощутить весь спектр этих эмоций. Истории будут уморительно смешными, но с невыразимой тоской, знакомой поклонникам великого писателя.

Жизненные истории на сцене

Актеры, с присущим Чехову мастерством, воплотят эти весёлые и порой грустные истории на сцене, давая зрителям уникальную возможность перенестись в мир Чеховских рассказов, наполненных живыми, правдоподобными персонажами и тонким взглядом на человеческие отношения.