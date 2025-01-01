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Свадебный сезон
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Киноафиша Свадебный сезон

Спектакль Свадебный сезон

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Комедийные происшествия о браке и страстях человеческих по рассказам А.П. Чехова

В спектакле, основанном на ранних рассказах А.П. Чехова, зрителей ждет погружение в мир комедийных происшествий о браке, любви и человеческих страстях. Рассказанные через произведения «Пропащее дело», «Перед свадьбой», «Длинный язык», «Брак через 10–15 лет», «Мой домострой» и «О том, как я в законный брак вступил», эти истории полны юмора и тонкой иронии.

Юмор и грусть в каждом рассказе

У Чехова юмор всегда сосуществует с неким легким оттенком грусти, и в этом спектакле зрители смогут ощутить весь спектр этих эмоций. Истории будут уморительно смешными, но с невыразимой тоской, знакомой поклонникам великого писателя.

Жизненные истории на сцене

Актеры, с присущим Чехову мастерством, воплотят эти весёлые и порой грустные истории на сцене, давая зрителям уникальную возможность перенестись в мир Чеховских рассказов, наполненных живыми, правдоподобными персонажами и тонким взглядом на человеческие отношения.

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Лариса Шанина
Егор Черничко
Анна Нечаева
Анна Игумнова
Валентина Матюшко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
20:00 от 500 ₽
27 сентября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
18:00 от 610 ₽

В ближайшие дни

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