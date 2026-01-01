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Свадебный сезон
Киноафиша Свадебный сезон

Спектакль Свадебный сезон

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедийные происшествия по рассказам А. П. Чехова

Погружение в мир комедийных происшествий по рассказам А.П. Чехова: «Пропащее дело», «Перед свадьбой», «Длинный язык», «Брак через 10–15 лет», «Мой домострой», «О том, как я в законный брак вступил». В этих ранних произведениях ярко проявляется тонкий юмор и наблюдательность писателя. Чехов умел сочетать иронию и грусть, показывая смешные моменты жизни, за которыми скрывается глубокая человеческая драма.

Парадоксы брака
Спектакль представляет забавные и жизненные сцены, где через смех переданы все нелепости и страсти, сопутствующие браку. Комичные сюжеты открывают перед зрителем не только смехотворные, но и трогательные стороны отношений, так присущие чеховским персонажам.

Смех с привкусом грусти
Как это часто бывает у Чехова, в конце веселье оставляет после себя легкую грусть, заставляя задуматься о серьезных вещах. Актерская игра и живые образы на сцене помогут зрителям полностью окунуться в мир чеховских рассказов и насладиться сочетанием юмора и лирики.

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Лариса Шанина
Егор Черничко
Анна Нечаева
Анна Игумнова
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