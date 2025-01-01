Меню
Свадебный сезон
12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Свадебный сезон: комедийные происшествия по Чехову

Театр Егора Черничко представляет спектакль «Свадебный сезон», основанный на рассказах А.П. Чехова. Во время этого увлекательного представления оживают семь ранних произведений мастера: «Свадебный сезон», «Пропащее дело», «Перед свадьбой», «Длинный язык», «Брак через 10–15 лет», «Мой домострой», «О том, как я в законный брак вступил».

Театральная феерия

Спектакль — это яркая театральная феерия, где каждое действие пронизано иронией и легкостью. Зрители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками, увлеченными в мир абсурдного сватовства, ревности и семейных будней.

Музыкальное сопровождение

Вечер будет сопровождаться живой музыкой в исполнении пианистки. Звуки рояля приветствуют зрителей романами, танго и классическими мелодиями, а также остроумными интермедиями, создавая уникальную атмосферу.

Чеховская ирония

Юмор Чехова, уморительно смешной и пронзительно лиричный, оживает в игре актеров. В финале зрителей ожидает, как водится, немного грустная чеховская нота, придающая спектаклю особый шарм.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 1 час 20 минут, без антракта. Рекомендуется для зрителей 12+. В роли исполнителей: Лариса Шанина, Егор Черничко, Анна Игумнова / Валентина Матюшко (пианистка и актриса). Инсценировка: Юрий Дунаев.

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Лариса Шанина
Егор Черничко
Анна Нечаева
Анна Игумнова
Валентина Матюшко

Фотографии

Свадебный сезон Свадебный сезон Свадебный сезон Свадебный сезон Свадебный сезон Свадебный сезон Свадебный сезон
