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Свадебный сезон
Киноафиша Свадебный сезон

Спектакль Свадебный сезон

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Чеховские комедии: смех и слезы на сцене

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на рассказах великого русского писателя Антона Павловича Чехова. В программе представлены такие произведения, как «Пропащее дело», «Перед свадьбой», «Длинный язык», «Брак через 10–15 лет», «Мой домострой» и «О том, как я в законный брак вступил».

Чеховский юмор на сцене

Эти ранние рассказы ярко демонстрируют искусство Чехова создавать комедийные ситуации, наполненные тонким юмором и иронией. Зрители смогут увидеть, как страсти и комические недоразумения в браке становятся основой для увлекательных сцен.

Смешно, но с ноткой грусти

Как и в большинстве произведений Чехова, в спектакле будет много смешных моментов, однако в конце зрителей ожидает легкая грусть. Эта контрастность делает его творчество глубоко человечным и актуальным.

Перенос в мир Чехова

Собранные на сцене веселые жизненные истории позволят зрителям погрузиться в атмосферу Чеховских рассказов и ощутить все богатство его литературного наследия.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события!

Режиссер
Юрий Дунаев
В ролях
Лариса Шанина
Егор Черничко
Анна Нечаева
Анна Игумнова
Валентина Матюшко
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