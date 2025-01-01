Комедия по А. П. Чехову «Свадебный фокстрот» в Театре на Басманной

Приглашаем вас на увлекательную комедию по произведению Антона Павловича Чехова! «Милые бранятся — только тешатся». Это история о том, как споры могут возникнуть даже до начала отношений. Главный герой, холостой помещик Иван Васильевич Ломов, решает сделать предложение своей возлюбленной и отправляется в имение к соседям Чубуковым. Однако его намерения быстро оборачиваются комедией, когда начинается спор о праве собственности на Воловьи Лужки и о том, чья собака лучше.

Сложные отношения и юмор Чехова

Конфликт между персонажами накаляется, и вскоре становится очевидно, что настоящие чувства могут скрываться за внешними разногласиями. Чехов мастерски передает комическую природу человеческих отношений, заставляя зрителей смеяться над нелепыми ситуациями.

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнен живым исполнением «жестоких» романсов и популярных песен 30-40-х годов XX века. Это создает атмосферу праздника и легкости, которая надолго останется в памяти зрителей.

Не пропустите!

Приходите на спектакль и насладитесь уморительной комедией о любви, спорах и курьезах. Это произведение Чехова в изысканном исполнении актеров подарит вам незабываемые эмоции и хорошее настроение!