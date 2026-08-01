Экскурсия по истории свадебной мебели в Alter Ego Home

В антикварном салоне «Alter Ego Home» пройдет уникальная экскурсия, посвященная свадебной мебели прошлого. Участников ждет увлекательный рассказ о свадебных сундуках, шкафах и других предметах, которые имели важное значение в жизни молодых семей. Экскурсию проведет Эдуард Борисенков — коллекционер и основатель Alter Ego Home.

Как выглядела свадьба в прошлом? Какие вещи сопровождали пару в момент создания новой семьи и становились частью их истории на долгие годы? Это только часть вопросов, на которые ответит специалист на экскурсии.

Что вас ждет на экскурсии:

Рассказ о свадебных сундуках — символах приданого, статуса и преемственности;

Истории свадебных шкафов и мебели, которые приносили радость молодой семье в первые годы брака;

Личный взгляд коллекционера на предметы с уникальной биографией;

Возможность задать вопросы и обсудить увиденное в непринужденной обстановке.

В программе: