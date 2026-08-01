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Свадебные предметы мебели в быту людей прошлого
Киноафиша Свадебные предметы мебели в быту людей прошлого

Свадебные предметы мебели в быту людей прошлого

18+
Возраст 18+

О выставке

Экскурсия по истории свадебной мебели в Alter Ego Home

В антикварном салоне «Alter Ego Home» пройдет уникальная экскурсия, посвященная свадебной мебели прошлого. Участников ждет увлекательный рассказ о свадебных сундуках, шкафах и других предметах, которые имели важное значение в жизни молодых семей. Экскурсию проведет Эдуард Борисенков — коллекционер и основатель Alter Ego Home.

Как выглядела свадьба в прошлом? Какие вещи сопровождали пару в момент создания новой семьи и становились частью их истории на долгие годы? Это только часть вопросов, на которые ответит специалист на экскурсии.

Что вас ждет на экскурсии:

  • Рассказ о свадебных сундуках — символах приданого, статуса и преемственности;
  • Истории свадебных шкафов и мебели, которые приносили радость молодой семье в первые годы брака;
  • Личный взгляд коллекционера на предметы с уникальной биографией;
  • Возможность задать вопросы и обсудить увиденное в непринужденной обстановке.

В программе:

  • Авторская экскурсия по залам крупнейшего антикварного салона Alter Ego Home;
  • Камерная атмосфера и живое общение;
  • Фуршет для гостей;
  • Возможность внимательно рассмотреть подлинные антикварные предметы.

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В других городах
Август
22 августа суббота
12:00
Alter Ego Home Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, культурный квартал «Брусницын», 3 этаж
от 2000 ₽

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