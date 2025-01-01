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Свадебка
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Спектакль Свадебка

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Режиссер Павел Глухов
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Новая версия балета «Свадебка» И. Ф. Стравинского к столетию со дня первой постановки

От минимализма до глубокого психологизма
В честь столетия со дня первой постановки балета «Свадебка» И. Ф. Стравинского была представлена новая версия, которая расширяет классическую партитуру, добавляя максимальное количество подробностей и гиперссылок. Эти визуальные ключи и элементы помогают зрителям глубже погрузиться в спектакль, расширяя его мысленное пространство. Первоначальная постановка «Свадебки» была создана Брониславой Нижинской для Ballets Russes Сергея Дягилева. Ее хореография, лаконичная и строгая, следовала за ритмическим рисунком Стравинского, поддерживаемая минималистичной сценографией Натальи Гончаровой.

Разные интерпретации и хореографические эксперименты
На протяжении веков многие хореографы обращались к «Свадебке», каждый раз внося свой вклад в развитие этого произведения. Известные постановки Мориса Бежара, Иржи Килиана, Анжелена Прельжокажа и Татьяны Багановой всегда интерпретировали исходный минимализм, привнося новые идеи и элементы. Балет Москва в 2008 году предложил свою версию «Свадебки», которую поставила Лариса Александрова, используя элементы грубого физического театра. В 2012 году французский хореограф Режис Обадиа представил постановку, сосредоточенную на абстрактных отношениях между мужчиной и женщиной.

Новая концепция Павла Глухова
Собственная версия «Свадебки» Павла Глухова уходит от изначального минимализма, соединяя хор и танцовщиков в одном пространстве. Глухов выступает не только как хореограф, но и как драматург, который переосмысливает партитуру Стравинского через призму пьесы А.Н. Островского «Гроза». Сюжет балета насыщается подробностями, персонажи получают более яркие характеристики, а хореография наполняется психологизмом. Образ свадебного обряда больше не просто воспевается, как в оригинальной версии, но и подвергается сомнению, ставя его в контекст реальной жизни и человеческих взаимоотношений.

Дополнение музыкальной концепции
Для того чтобы расширить драматургию спектакля, композитор Николай Попов создал пролог и эпилог, обрамляющие 25-минутную партитуру Стравинского. Это дополнение углубляет сюжет, включая элементы прошлого и будущего, что делает «Свадебку» более многослойным произведением, где центральный эпизод становится частью более широкой истории.

Динамическая сценография Ларисы Ломакиной
Сценография спектакля, разработанная Ларисой Ломакиной, основывается на фактуре природных материалов и подразделяется на уровни конкретного действия и философского обобщения. Этот подход помогает создать динамичную визуальную среду, которая поддерживает драматургическую концепцию и усиливает впечатление от спектакля, погружая зрителя в глубокий философский контекст.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 3500 ₽
24 августа
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18:00 от 2500 ₽
13 декабря
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2700 ₽
14 декабря
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2700 ₽
19 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2700 ₽
20 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2700 ₽

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