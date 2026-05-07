Спектакль Свадьба

Новая версия «Свадьбы» Михаила Зощенко

МКЦ «Рязань» представляет обновлённую интерпретацию знаменитого произведения Михаила Зощенко «Свадьба». В центре сюжета — Володька Завитушкин, который поспешно делает предложение и не успевает запомнить внешность своей избранницы. В результате на собственной свадьбе он принимает за свою невесту незнакомку, что приводит к множеству комичных ситуаций.

Смешные интриги и пикантные ситуации

На протяжении всего спектакля Володьку преследуют нелепые ситуации и интриги, плетущиеся со стороны всех гостей. Из жениха он становится простым гостем на свадьбе. Кто займёт его место и чем всё закончится? Это вы сможете узнать, став частью праздника, полного страсти и иронии, где царит юмор и хорошее настроение!

Яркие костюмы и уникальный стиль

Приглашаем вас на костюмированный спектакль, который перенесёт вас в атмосферу 30-х годов XX века, в эпоху НЭПа. Зощенко искусно сочетает сатиру и юмор, создавая незабываемую атмосферу, полную искромётных шуток и неожиданных поворотов.