Спектакль Свадьба вслепую

Остроумная психологическая драма с неожиданными поворотами сюжета

Дворец культуры железнодорожников в Екатеринбурге приглашает зрителей на долгожданное продолжение спектакля «Свидание вслепую». Эта постановка - не просто комедия, а остроумная психологическая драма, где абсурдные ситуации становятся проверкой для отношений.

Главные герои, молодожёны Иван и Надя, вместо ожидаемого свадебного путешествия оказываются в кабинете следователя. В условиях стресса всплывают все обиды: от неудачного танца до разногласий о том, кто действительно «хозяин» в доме. А всё это нагнетает атмосферу непростого дня для капитана, которому поручено вести это запутанное «дело». Он сам сталкивается с проблемами, что делает его работу ещё сложнее.

Что ждёт зрителей?

Спектакль порадует любителей драматических сюжетов с неожиданными поворотами. Он покажет, что настоящая сила заключается не в давлении, а в умении услышать восприятие близких людей. История открывает тему безграничной любви, способной преодолеть любые испытания.

Актерский состав

На сцене вы увидите талантливых актёров: Надежду Ангарскую, Ивана Пышненко и Сергея Молчанова.

Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города.