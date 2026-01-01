Свадьба вслепую
Спектакль Свадьба вслепую

12+
О спектакле

Остроумная психологическая драма с неожиданными поворотами сюжета

Дворец культуры железнодорожников в Екатеринбурге приглашает зрителей на долгожданное продолжение спектакля «Свидание вслепую». Эта постановка - не просто комедия, а остроумная психологическая драма, где абсурдные ситуации становятся проверкой для отношений.

Главные герои, молодожёны Иван и Надя, вместо ожидаемого свадебного путешествия оказываются в кабинете следователя. В условиях стресса всплывают все обиды: от неудачного танца до разногласий о том, кто действительно «хозяин» в доме. А всё это нагнетает атмосферу непростого дня для капитана, которому поручено вести это запутанное «дело». Он сам сталкивается с проблемами, что делает его работу ещё сложнее.

Что ждёт зрителей?

Спектакль порадует любителей драматических сюжетов с неожиданными поворотами. Он покажет, что настоящая сила заключается не в давлении, а в умении услышать восприятие близких людей. История открывает тему безграничной любви, способной преодолеть любые испытания.

Актерский состав

На сцене вы увидите талантливых актёров: Надежду Ангарскую, Ивана Пышненко и Сергея Молчанова.

Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни города. Не упустите возможность стать свидетелем этой эмоциональной драмы!

В ролях
Надежда Ангарская
Иван Пышненко
Сергей Молчанов
