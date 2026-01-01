Спектакль Свадьба в Малиновке

Концертный эстрадный ансамбль Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова гордо представляет водевиль-ревю в двух отделениях под названием "Свадьба в Малиновке", основанное на мотивах оперетты Б. Александрова, заслуженного артиста СССР, и одноимённого музыкального фильма 1967 года. На сцене вы увидите более двадцати артистов, более шестидесяти пяти костюмов и услышите живое музыкальное исполнение!

Это произведение - одно из ярких образцов советского музыкального, театрального и киноискусства, которое продолжает привлекать внимание публики. "Свадьба в Малиновке" пользуется любовью русского и украинского народов уже много лет.

Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова отмечает свое 90-летие. В честь этого события ансамбль подготовил водевиль-ревю "Свадьба в Малиновке", сценарий которого немного отличается от классической версии оперетты и фильма.

Сюжет

В сердце живописного украинского села Малиновка разворачивается захватывающая история. Возвращение в село главного героя, Яшки, после долгой службы в армии, сопровождается серией необычных событий, которые ставят под вопрос привычный порядок вещей.

Местный авторитет, Грициан Таврический, стремится изменить жизнь в селе, но его методы вызывают опасения и протест со стороны жителей. Его внезапная влюбленность в Яринку, девушку, уже обрученную с Андрейкой, приносит новую драму в их жизни. Грициан, используя свою власть, пытается вынудить Яринку выйти за него замуж, игнорируя ее чувства.

Появление в селе Яшки становится поворотным моментом. Увидев несправедливость, происходящую в Малиновке, он решает вмешаться. С его помощью организуется фальшивая свадьба, чтобы разоблачить истинное лицо Грициана и его сообщников.

На фальшивой свадьбе происходит целая серия забавных и неожиданных событий. Яшка, с помощью своего остроумия и таланта развлекать, раскрывает истинные намерения "новых правителей" перед всем сельским сообществом. В конечном итоге, благодаря хитрому плану Яшки торжествует добро, а справедливость побеждает.

"Свадьба в Малиновке" - это не только история о любви и дружбе, но и о борьбе за справедливость и человеческое достоинство. Этот фильм, полный тепла, юмора и уникальных персонажей, стал любимым для многих поколений зрителей благодаря своей уникальной атмосфере и вечным ценностям.

Этот проект призван привлечь внимание широкой аудитории к великим образцам советского музыкального и театрального искусства, демонстрируя историческое единство русского и украинского народов. Он остается актуальным и интересным для зрителей уже более пятидесяти лет благодаря современным подходам в постановке, высокому профессионализму артистов и молодых солистов Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.