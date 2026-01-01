Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свадьба в Малиновке
Киноафиша Свадьба в Малиновке

Спектакль Свадьба в Малиновке

6+
Возраст 6+

О спектакле

Свадьба в Малиновке: музыкально-театрализованное представление

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится музыкально-театрализованное представление Государственного концертного ансамбля «Ивушка». Это яркое шоу призвано познакомить зрителей с историей села Малиновка в годы гражданской войны.

Захватывающий сюжет

Сюжет разворачивается накануне свадьбы пастуха Андрейки и его возлюбленной, когда в село неожиданно врывается банда атамана Грициана. Это столкновение создаёт напряжение и придаёт сюжету особую динамику.

Музыкальные хиты

Представление наполнено весёлыми танцами, любовными перипетиями и искромётным юмором. Зрители смогут насладиться известными песнями, такими как «Льются слёзы», «На морском песочке», «В ту степь», «Широкая степь» и дуэтом «Ради счастья, ради нашего». Эти музыкальные номера уже давно зарядили массу положительных эмоций у многих поколений.

Классика советской оперетты

«Свадьба в Малиновке» — одна из самых знаковых советских оперетт, которая уже давно разошлась на цитаты. Фильм, вышедший на экраны в 1967 году, собрал почти 75 миллионов зрителей. Яркие персонажи и комичные сцены сделали эту историю особенно запоминающейся.

Начало летнего концертного сезона

Лёгкая и стремительная музыкальная комедия от артистов ансамбля «Ивушка» станет отличным началом «летнего» концертного сезона в Краснодарской филармонии. Не упустите возможность насладиться этой чудесной постановкой!

Купить билет на спектакль Свадьба в Малиновке

Помощь с билетами
В других городах
Март
22 марта воскресенье
18:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 400 ₽

В ближайшие дни

Три товарища
12+
Драма
Три товарища
26 марта в 19:00 Veritas
от 1100 ₽
О. Генри #Из любви к искусству
12+
Комедия
О. Генри #Из любви к искусству
2 апреля в 19:00 Театр «Тмин»
от 1000 ₽
Алые паруса
12+
Драма
Алые паруса
28 марта в 13:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше