Спектакль Свадьба в Малиновке

Свадьба в Малиновке: музыкально-театрализованное представление

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится музыкально-театрализованное представление Государственного концертного ансамбля «Ивушка». Это яркое шоу призвано познакомить зрителей с историей села Малиновка в годы гражданской войны.

Захватывающий сюжет

Сюжет разворачивается накануне свадьбы пастуха Андрейки и его возлюбленной, когда в село неожиданно врывается банда атамана Грициана. Это столкновение создаёт напряжение и придаёт сюжету особую динамику.

Музыкальные хиты

Представление наполнено весёлыми танцами, любовными перипетиями и искромётным юмором. Зрители смогут насладиться известными песнями, такими как «Льются слёзы», «На морском песочке», «В ту степь», «Широкая степь» и дуэтом «Ради счастья, ради нашего». Эти музыкальные номера уже давно зарядили массу положительных эмоций у многих поколений.

Классика советской оперетты

«Свадьба в Малиновке» — одна из самых знаковых советских оперетт, которая уже давно разошлась на цитаты. Фильм, вышедший на экраны в 1967 году, собрал почти 75 миллионов зрителей. Яркие персонажи и комичные сцены сделали эту историю особенно запоминающейся.

Начало летнего концертного сезона

Лёгкая и стремительная музыкальная комедия от артистов ансамбля «Ивушка» станет отличным началом «летнего» концертного сезона в Краснодарской филармонии. Не упустите возможность насладиться этой чудесной постановкой!