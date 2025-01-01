Спектакль Свадьба с приданым (Сыктывкар)

Народная комедия «Свадьба с приданым» по пьесе Н. Дьяконова в Рязани

Сыктывкарский театр им. В. Савина представляет знаковую постановку «Свадьба с приданым» по пьесе Н. Дьяконова. Эта народная комедия впервые была показана на сцене театра в 1949 году и с тех пор не покидает репертуар, оставаясь любимой у зрителей на протяжении десятилетий.

Сюжет

В центре истории — лучшие бригадиры двух соревнующихся колхозов, Ольга Степанова и Максим Орлов. Между ними зреет роман, однако Ольга, будучи ударницей, не дает шансов Максиму его опередить. Попытки Максима заручиться поддержкой сватов приводят к конфликту на производственной почве, и их отношения оказываются под угрозой разрыва.

Тем временем, на горизонте появляется Николай Курочкин, готовый предложить Ольге руку и сердце. Но как показывает практика, работа может как ссорить, так и мирить влюбленных.

Особенности постановки

Режиссер новой версии «Свадьбы с приданым» обещает зрителям множество живой музыки, ярких танцев и эмоционального исполнения. Это создаст уникальную атмосферу, которая привлечет как давних поклонников театра, так и новых зрителей.

Интересные факты

Постановка «Свадьба с приданым» стала частью культурного наследия театра им. В. Савина. За годы своего существования она неоднократно привлекала внимание как местных, так и всесоюзных зрителей, что свидетельствует о её неугасимой популярности.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию и погрузиться в мир любви, страстей и колхозной жизни!