Спектакль Свадьба Кречинского

Вечная интрига Михаила Кречинского

В центре истории — хитроумная интрига, созданная одним из самых загадочных и романтических авантюристов русской литературы, Михаилом Кречинским. Его роль исполняет народный артист России Евгений Редько (РАМТ).

Исторический антураж

Действие пьесы Сухово-Кобылина разворачивается в Москве середины XIX века. Атмосфера того времени, с её бытом и деталями, удивительно перекликается с современной Москвой, особенно с Новым Арбатом.

Тема денег

Среди многочисленных ресторанов, торговых лавок и ломбардов обитают жулики и авантюристы, оживляя вечную тему денег, актуальную и в наши дни.

Комедия или трагедия?

Это произведение можно воспринимать как комедию о любви и невинном обмане. Однако за веселой канвой сюжета скрываются более серьезные и трагические темы, которые находят продолжение в следующих частях трилогии и затрагивают важные аспекты человеческой жизни.