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Свадьба Кречинского
Киноафиша Свадьба Кречинского

Спектакль Свадьба Кречинского

Отличный актерский дуэт Евгения Александрова и Михаила Трясорукова.
Постановка
Буфф 12+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Бессмертная комедия в театре Буфф

«Свадьба Кречинского» — бессмертная комедия Сухово-Кобылина, которая уже много лет вдохновляет театры и кинематограф. История о дворянине, попавшем в долговую яму и затеявшем хитроумную аферу, притягивает зрителей как своей лихо закрученной интригой, так и сложным образом главного героя.

Новый взгляд на Кречинского

В постановке театра «Буфф» комедия приобретает неожиданные трагические оттенки. Режиссёр акцентирует внимание на теме игры — разрушительной страсти, которая поглощает человека. В исполнении заслуженного артиста РФ Евгения Александрова Кречинский предстает не как привычный светский повеса, а как человек, одержимый страстью к азарту. Его образ полон внутренней напряженности и нервозности, он находится на грани между жизнью и безумием.

Актуальность спектакля

«Свадьба Кречинского» в театре «Буфф» — это не просто комедия с острой интригой. Это взгляд на то, как человеческие слабости могут превратить игру в губительную зависимость, а жизнь — в цепь непрекращающихся рисков.

Режиссер
Исаак Штокбант
В ролях
Евгений Александров
Михаил Трясоруков
Владимир Смилянец
Наталия Бобровничая
Елена Зубович
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