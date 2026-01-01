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Свадьба Кречинского
Киноафиша Свадьба Кречинского

Спектакль Свадьба Кречинского

Спектакль в стиле французского водевиля
Постановка
Красный факел 16+
Продолжительность 3 часа 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Свадьба Кречинского: водевиль в театре "Красный Факел"

Приглашаем вас на спектакль «Свадьба Кречинского», первую часть трилогии «Картины прошедшего» от Александра Сухово-Кобылина. Окунитесь в мир водевиля, где каждый поворот сюжета обещает новую интригу. Сухово-Кобылин утверждал, что его пьесу следует играть с быстротой французского водевиля. И в этом спектакле вы найдете именно такой темп — динамичный и наполненный юмором.

Сюжет спектакля

Семья Муромских, приехав в Москву, встречает Михаила Кречинского — дворянина с тайной. Предстоящая свадьба с Лидочкой Муромской обещает быть событием года, но что если всё оказывается аферой?

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат вариации на известные мелодии, такие как «Beggin'» Боба Гаудио и Пегги Фарины, «Ne me quitte pas» Жака Бреля, «Guarda Che Luna» Вальтера Мальгони и Бруно Паллези, а также «Прыг-скок» Егора Летова.

Режиссер
Дмитрий Егоров
В ролях
Михаил Селезнев
Владимир Лемешонок
Анастасия Косенко
Екатерина Макарова
Галина Алехина

Отзывы

Наша рецензия: Обаятельный подонок против всех. Рецензия на спектакль «Свадьба Кречинского», театр «Красный факел»

Пьеса Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» довольно авантюрна. Вам понравится, если любите сюжеты, когда главный герой — обаятельный подонок, который с лёгкостью обводит всех вокруг пальца. Где в любой момент афёра может провалиться. И где искренне болеешь за протагониста, хотя он совершает не самые социально одобряемые дела.

 

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