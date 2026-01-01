Свадьба Кречинского: водевиль в театре "Красный Факел"

Приглашаем вас на спектакль «Свадьба Кречинского», первую часть трилогии «Картины прошедшего» от Александра Сухово-Кобылина. Окунитесь в мир водевиля, где каждый поворот сюжета обещает новую интригу. Сухово-Кобылин утверждал, что его пьесу следует играть с быстротой французского водевиля. И в этом спектакле вы найдете именно такой темп — динамичный и наполненный юмором.

Сюжет спектакля

Семья Муромских, приехав в Москву, встречает Михаила Кречинского — дворянина с тайной. Предстоящая свадьба с Лидочкой Муромской обещает быть событием года, но что если всё оказывается аферой?

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат вариации на известные мелодии, такие как «Beggin'» Боба Гаудио и Пегги Фарины, «Ne me quitte pas» Жака Бреля, «Guarda Che Luna» Вальтера Мальгони и Бруно Паллези, а также «Прыг-скок» Егора Летова.