Свадьба Кречинского
Спектакль Свадьба Кречинского

Посвящается памяти Виталия Мефодьевича Соломина
Постановка
Малый театр России 12+
Режиссер Виталий Соломин, Александра Колкер
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+
О спектакле

Новая версия «Свадьбы Кречинского» в Малом театре

В Малый театр на Историческую сцену вернулся спектакль «Свадьба Кречинского» Александра Колкера. Этот мюзикл стал настоящей вехой в истории советского театра: его мировая премьера состоялась в 1973 году и ознаменовала собой создание первого советского мюзикла.

Спектакль, поставленный в 1997 году Виталием Соломиным, приобретает новое звучание в современных условиях. Актуальные темы, такие как жажда наживы и искренние чувства, заставят зрителей задуматься о важных вопросах: что важнее — деньги или любовь?

Кто же такой Кречинский?

Главный герой, Кречинский, привлекает внимание не только своей судьбой, но и моральными дилеммами, с которыми он сталкивается. Это персонаж, который прекрасно отражает сегодняшний день: вор он или просто человек, запутавшийся в своих страстях? Может ли быть настоящая любовь в мире, полном порока? Эти вопросы остаются открытыми для размышлений зрителей.

Спектакль принесет удовольствие тем, кто интересуется социальной драмой и музыкальными постановками. Не упустите возможность увидеть это яркое произведение на сцене!

Май
Июнь
30 мая суббота
18:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1100 ₽
11 июня четверг
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1100 ₽

