Свадьба Кречинского
Киноафиша Свадьба Кречинского

Спектакль Свадьба Кречинского

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Дамир Салимзянов
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Новая интерпретация "Свадьбы Кречинского" в Молодёжном театре

Спектакли по произведениям русской классики неизменно привлекают внимание зрителей. В этот раз Молодёжный театр вновь обращается к сатирической комедии А. В. Сухово-Кобылина Свадьба Кречинского. Это произведение давно завоевало популярность у публики, и зрителям точно запомнится его оригинальная интерпретация.

Поклонники театра помнят, что в 1999 году на сцене театра уже ставился одноимённый мюзикл в постановке Владимира Чигишева, где главные роли исполнили заслуженные артисты России Валерия Искворина и Николай Ханжаров.

Режиссёр и актёрский состав

Новый взгляд на пьесу предлагает известный российский режиссёр и театральный деятель Дамир Салимзянов. Он способен привнести свежие акценты в классическое произведение, которое по-прежнему остаётся актуальным. Зрителям снова представится возможность увидеть блистательную Валерию Искворину, которая на этот раз исполнит роль Атуевой.

Сюжет спектакля

Главный герой, зажиточный ярославский помещик Муромский, должен выдать замуж свою взрослую дочь Лидочку. Для этого семья переезжает в Москву, где кипит светская жизнь. На одном из балов Лидочка знакомится с загадочным франтом Кречинским, который не только соглашается стать её женихом, но и сам торопит женитьбу. Однако не всё так просто: Кречинский одержим страстью к карточной игре, и Лидочка для него становится отличной возможностью сорвать крупный куш.

Постановочная группа

В спектакле участвует талантливая постановочная группа: режиссёр-постановщик Дамир Салимзянов, заслуженный артист Удмуртской Республики; художник-постановщик Алексей Паненков; композитор Виталий Сокол и художник по свету Денис Солнцев, Лауреат Высшей национальной театральной премии Золотая маска.

Не упустите шанс увидеть невероятное сочетание классики и современного театрального искусства в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на спектакль Свадьба Кречинского

Март
Апрель
14 марта суббота
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 500 ₽
26 апреля воскресенье
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1000 ₽

