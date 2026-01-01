Оповещения от Киноафиши
Постановка
Буфф 12+
Возраст 12+

О спектакле

Свадьба Кречинского: комедия о чувствах и социальных изменениях

«Свадьба Кречинского» — это захватывающая комедия, повествующая о жизни дворянской семьи в XIX веке. В этом спектакле происходит уникальное смешение высоких чувств и низменных инстинктов, что делает его особенно актуальным в контексте современных реалий.

Сюжет спектакля построен вокруг попыток героев сохранить свою честь и достоинство на фоне социальных изменений, происходивших в обществе того времени. Каждый персонаж обладает своими интересами и стремлениями, что создает множество комичных ситуаций и накаляет атмосферу.

Режиссура и актерская игра

Спектакль был поставлен известным режиссером Владимиром Мирзоевым, чьи работы в театре и кино, такие как «Три сестры» и «Анна Каренина», получили массу положительных отзывов. Его подход к «Свадьбе Кречинского» придаёт пьесе новое дыхание и необычное видение.

Кроме того, в спектакле участвуют талантливые актеры, которые привносят в свои роли искренность и мастерство. Их игра не оставляет равнодушными зрителей и делает каждую сцену по-настоящему живой и запоминающейся.

Почему стоит посетить спектакль?

«Свадьба Кречинского» является классикой русской литературы и не оставит равнодушными любителей как комедий, так и театрального искусства в целом. Это возможность провести увлекательный вечер, насладившись выдающейся актерской игрой и остроумным сюжетом.

Не упустите шанс увидеть этот спектакль — он станет ярким событием в вашей культурной программе.

В других городах
Март
Апрель
18 марта среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
4 апреля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

