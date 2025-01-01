Спектакль Свадьба Кречинского

Меню
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О спектакле

Азарт и страсть в спектакле «Свадьба Кречинского»

В бешеном карточном азарте закручены судьбы героев спектакля. Для авантюриста Кречинского нет ничего святого, если речь идет о карточной игре. Честь, достоинство, любовь – ничто перед стремлением схватить удачу за руку.

Кречинский – блестящий карточный игрок, который ведет отчаянную, азартную игру и любит рисковать. В этом он находит высшее наслаждение, зная все законы света и окруженный ореолом женского почитания. Однако жизнь не щадит его: он уже в летах и на грани банкротства, поскольку огромное состояние растворилось в карточных долгах.

Судьбоносное предложение

Единственный способ спастись от неминуемого позора и бесчестья – выгодная женитьба. Волею случая на московском балу он решается сделать предложение дочери богатого ярославского помещика Муромского...

Тайны за свадьбой

Однако спасительная брачная авантюра тоже требует денег, что порождает целую вереницу подлогов и обманов. События и персонажи пьесы стремительно движутся к свадьбе, но, как это часто бывает, приходит возмездие, и звучит знаменитое: «Сорвалось!»

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, где азарт, страсть и искусство переплетаются в одном флаконе!

Январь
31 января суббота
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

