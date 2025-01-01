Спектакль Свадьба Кречинского

В бешеном карточном азарте закручены судьбы героев спектакля. Для авантюриста Кречинского нет ничего святого, если речь идет о карточной игре. Честь, достоинство, любовь – ничто перед стремлением схватить удачу за руку.
Кречинский – блестящий карточный игрок, который ведет отчаянную, азартную игру и любит рисковать. В этом он находит высшее наслаждение, зная все законы света и окруженный ореолом женского почитания. Однако жизнь не щадит его: он уже в летах и на грани банкротства, поскольку огромное состояние растворилось в карточных долгах.
Единственный способ спастись от неминуемого позора и бесчестья – выгодная женитьба. Волею случая на московском балу он решается сделать предложение дочери богатого ярославского помещика Муромского...
Однако спасительная брачная авантюра тоже требует денег, что порождает целую вереницу подлогов и обманов. События и персонажи пьесы стремительно движутся к свадьбе, но, как это часто бывает, приходит возмездие, и звучит знаменитое: «Сорвалось!»
Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, где азарт, страсть и искусство переплетаются в одном флаконе!