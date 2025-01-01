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Свадьба Кречинского
Билеты от 600₽
Киноафиша Свадьба Кречинского

Спектакль Свадьба Кречинского

Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

«Кречинский» — игра на грани риска

Авантюрист и сердцеед Михаил Васильевич Кречинский оказался в сложной финансовой ситуации. Его страстная натура и азарт, проявляющиеся как за карточным столом, так и в отношениях с дамами, привели его к банкротству. Теперь единственным способом спасти себя является выгодная женитьба.

Судьбоносная игра

Чтобы свадьба с провинциальной барышней Лидочкой Муромской состоялась, Кречинский ставит на кон не только ее судьбу, но и свою. Это рискованное решение превращает его жизнь в захватывающую игру. В этом спектакле азарт и интрига идут рука об руку, а высокие стремления и подлинные чувства делают Кречинского многогранным персонажем.

О персонаже

Кречинский — жулик, но с ярко выраженной индивидуальностью. Несмотря на свои недостатки, он обладает недюжинными интеллектуальными способностями. Его страсть к жизни и готовность на риск делают его интересным и привлекательным для зрителей.

Неожиданные повороты

Однако даже предприимчивый Кречинский не догадывается, чем может обернуться его затея. Ожидайте неожиданные повороты сюжета и увлекательное развитие событий, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о любви, азартных играх и жизненных ставках. Спектакль «Кречинский» обещает быть ярким и запоминающимся событием театрального сезона!

В ролях
Станислав Эвентов
Виталий Четков
Ольга Кузина
Иван Гордиенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
8 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
27 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 800 ₽
11 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽
17 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

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