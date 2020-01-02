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Свадьба Кречинского
Киноафиша Свадьба Кречинского

Спектакль Свадьба Кречинского

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Свадьба Кречинского: Комедия в духе Гоголя на сцене Омской драмы

«Свадьба Кречинского» – это уникальная комедия, написанная Александром Сухово-Кобылиным в духе Гоголя. В ней отражены черты русской действительности XIX века, где жертвы хамства и предвзятости сталкиваются с обаятельными жуликами и доверчивыми простачками.

Персонажи и Сюжет

Каждый персонаж в пьесе – это своего рода оборотень. Главный герой, Кречинский, – блестящий авантюрист, который грабит ради удовольствия и лжет из эстетических соображений. Его характер сочетает в себе элементы комедии и драмы, что делает его интересным и многогранным. В этом спектакле на первый план выходят не только интриги, но и тонкие психологические моменты, которые заставляют зрителя задуматься.

Стиль и Атмосфера

Спектакль сочетает в себе почти балетную воздушность и глубокий психологический драматизм. Эффектная интрига, построенная вокруг красивых деталей, переплетается с бытовыми сценами, создавая живую картину русской жизни позапрошлого века. Это создает уникальную атмосферу, в которой зритель может погрузиться в мир, наполненный ироничными столкновениями и остроумными диалогами.

Режиссер и Творческая Команда

Режиссером спектакля является Александр Кузин, который мастерски передает все нюансы пьесы, делая акцент на ее комедийные и драматические элементы. Его подход к интерпретации текста позволяет зрителям увидеть знакомую историю с новой стороны.

Не упустите возможность увидеть «Свадьбу Кречинского» – спектакль, который заставляет смеяться и размышлять одновременно!

Режиссер
Александр Кузин
В ролях
Сергей Оленберг
Мария Токарева
Валерия Прокоп
Игорь Костин
Руслан Шапорин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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