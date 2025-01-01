Меню
Свадьба Кречинского
Киноафиша Свадьба Кречинского

Спектакль Свадьба Кречинского

Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Свадьба Кречинского» - спектакль о страсти и обмане

Приглашаем вас на постановку «Свадьба Кречинского», основанную на знаменитой пьесе Александра Островского. Это история о человеке, одержимом страстью к азартным играм и готовом на всё ради достижения своих целей.

Сюжет

Главный герой, Кречинский, пытается сбежать от своих неудач, планируя женитьбу на Лидочке, дочери богатого помещика Муромского. Однако его путь усеян обманом и подлогами, которые вскоре раскрываются. Эта пьеса не только показывает беспощадный характер главного героя, но и выявляет беззащитность порядочных людей, оказавшихся втянутыми в его игры.

Персонажи и атмосфера

Яркие и колоритные персонажи, а также узнаваемые ситуации делают «Свадьбу Кречинского» близкой и актуальной для современного зрителя. Каждый персонаж имеет свою уникальную историю, которая добавляет глубину и разнообразие в общую картину спектакля.

Интересные факты

  • Пьеса была написана в 1862 году и с тех пор не теряет своей популярности.
  • «Свадьба Кречинского» стала основой для многих театральных интерпретаций и адаптаций.
  • Спектакль поднимает важные темы морали и человеческих отношений, что делает его универсальным и актуальным.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене и погрузиться в мир страсти, обмана и человеческой беззащитности!

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Наталья Байбикова
Никандр Кирьянов
Никандр Кирьянов
Денис Волков
Анна Дулова
Иван Мозжевилов

Ноябрь
21 ноября пятница
19:00
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 1200 ₽

Фотографии

Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского

