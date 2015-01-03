Спектакль Свадьба Фигаро

В марте 2024 года в рамках проекта «Премьеры Мариинского театра» зрителей ожидает незабываемое событие — опера-буфф «Свадьба Фигаро». Это произведение, основанное на комедии Бомарше, стало настоящим шедевром благодаря музыке великого Вольфганга Амадея Моцарта.
Спектакль будет представлен в новой интерпретации режиссера Александра Петрова. Его подход к классическим произведениям всегда отличается свежестью и оригинальностью, что делает каждую постановку уникальной.
Не упустите возможность увидеть это великолепное произведение в исполнении талантливых артистов Мариинского театра.