Свадьба Фигаро
Киноафиша Свадьба Фигаро

Спектакль Свадьба Фигаро

Постановка
Концертный зал Мариинского театра 12+
Режиссер Александр Петров
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера-буфф "Свадьба Фигаро" в Мариинском театре

В марте 2024 года в рамках проекта «Премьеры Мариинского театра» зрителей ожидает незабываемое событие — опера-буфф «Свадьба Фигаро». Это произведение, основанное на комедии Бомарше, стало настоящим шедевром благодаря музыке великого Вольфганга Амадея Моцарта.

Постановка и режиссура

Спектакль будет представлен в новой интерпретации режиссера Александра Петрова. Его подход к классическим произведениям всегда отличается свежестью и оригинальностью, что делает каждую постановку уникальной.

Интересные факты

  • Опера «Свадьба Фигаро» была впервые исполнена в 1786 году и с тех пор не утратила своей популярности.
  • На протяжении всей истории театра она оставалась любимой у зрителей благодаря своим ярким персонажам и захватывающему сюжету.
  • В 2024 году в Москве пройдет множество спектаклей, связанных с проектом «Золотая маска», однако премьеры Мариинского театра всегда вызывают особый интерес.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть это великолепное произведение в исполнении талантливых артистов Мариинского театра. Билеты на «Свадьбу Фигаро» уже в продаже, и количество мест ограничено!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 2100 ₽

Фотографии

Свадьба Фигаро Свадьба Фигаро Свадьба Фигаро

