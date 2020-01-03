Спектакль Свадьба Фигаро

Итальянская комедийная опера в Мариинском театре

Любовные интриги и комические ситуации

Предсвадебные хлопоты всегда приятны и волнующи, особенно когда дело касается покупки супружеской кровати. Но что делать, если на невесту-служанку положил глаз женатый высокородный хозяин, а на жениха претендует его немолодая кредиторша? Кажется, бог Эрос решил перетасовать все пары в замке графа Альмавивы, и его стрелы пересекают любые возрастные и сословные границы.

В возникшем хаосе любовных притязаний легко запутаться. Тучи над героями то сгущаются, то феерическим образом рассеиваются. Однако всеобщая гармония в опере «Свадьба Фигаро» устанавливается лишь в финале. Здесь не так важно, что каждый получает пару по статусу; главное — торжество любви как возвышенного состояния души над мимолетными влечениями.

Один день, полон комедийных ситуаций

По законам классицистского театра все происходящее укладывается в один день. Этот безумный, комичный и абсурдный день переходит в упоительную ночь, когда все узлы интриги наконец развязываются. Следующее утро обещает быть добрым и честным, хотя вопрос, надолго ли, остается открытым.

Забавные и нелепые ситуации, в которые попадают герои, открывают простор для остроумия постановщиков. Спектакль Юрия Александрова наполнен режиссерскими находками, благодаря которым на сцене царит дух импровизации комедии дель арте.

Яркие декорации и костюмы

Сценография и костюмы (художник Вячеслав Окунев) изобилуют рюшами, оборками и драпировками, создающими идеальные условия для лукавых игр. В финале второго акта шампанское брызжет по сцене в прямом смысле слова.

Социально-политический подтекст

Постановка возвращает завуалированный социально-политический подтекст, присущий комедии Бомарше, написанной за десять лет до взятия Бастилии. «Призраки революции» буквально взламывают роскошные интерьеры графского замка и наблюдают за неуклюжим танцем верноподданных.

Итальянский оригинал

«Свадьба Фигаро» на сцене Мариинского театра звучит на итальянском языке. Обновленные титры позволят зрителям приблизиться к оригиналу и оценить живость, чувственность и искрометную хлесткость произведения. Не пропустите эту уникальную возможность!