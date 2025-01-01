Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свадьба Фигаро
Киноафиша Свадьба Фигаро

Спектакль Свадьба Фигаро

Постановка
НОВАТ 12+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Свадьба Фигаро» в НОВАТе

«Свадьба Фигаро» — комическая опера Вольфганга Амадея Моцарта, созданная по мотивам знаменитой пьесы Пьера Огюстена Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Либретто к опере написал Лоренцо да Понте, существенно переработав оригинальное произведение. Эта опера остается одной из самых любимых во всем мире благодаря сочетанию интриги, остроумия, ярких персонажей и глубокого драматизма.

Сюжет

Действие разворачивается в доме графа Альмавивы. Главный герой, ловкий и смекалистый Фигаро, готовится жениться на Сюзанне, которая служит графине Розине. Однако планы Фигаро осложняются, когда он узнает от своей невесты о намерениях графа, который проявляет к Сюзанне недвусмысленный интерес. Решив проучить своего хозяина, Фигаро организует хитроумную интригу, в которую вовлекает своих друзей и даже саму графиню.

Постановка

На сцене НОВАТа «Свадьба Фигаро» представлена в постановке Вячеслава Стародубцева. Музыкальное руководство осуществляет Дмитрий Юровский. Ожидается, что спектакль подарит зрителям не только радость от игры актеров и музыки Моцарта, но и глубокие эмоции, проникновенные лирические моменты, которые делают эту оперу неподвластной времени.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 18 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Три кота, или Праздник друзей
0+
Детский Кукольный
Три кота, или Праздник друзей
14 сентября в 14:00 Новосибирский театр кукол
от 400 ₽
Айболит
6+
Детский Кукольный
Айболит
4 сентября в 11:30 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Собор Парижской Богоматери
12+
Балет
Собор Парижской Богоматери
10 сентября в 19:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше