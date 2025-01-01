Спектакль Свадьба Фигаро

«Свадьба Фигаро» в НОВАТе

«Свадьба Фигаро» — комическая опера Вольфганга Амадея Моцарта, созданная по мотивам знаменитой пьесы Пьера Огюстена Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Либретто к опере написал Лоренцо да Понте, существенно переработав оригинальное произведение. Эта опера остается одной из самых любимых во всем мире благодаря сочетанию интриги, остроумия, ярких персонажей и глубокого драматизма.

Сюжет

Действие разворачивается в доме графа Альмавивы. Главный герой, ловкий и смекалистый Фигаро, готовится жениться на Сюзанне, которая служит графине Розине. Однако планы Фигаро осложняются, когда он узнает от своей невесты о намерениях графа, который проявляет к Сюзанне недвусмысленный интерес. Решив проучить своего хозяина, Фигаро организует хитроумную интригу, в которую вовлекает своих друзей и даже саму графиню.

Постановка

На сцене НОВАТа «Свадьба Фигаро» представлена в постановке Вячеслава Стародубцева. Музыкальное руководство осуществляет Дмитрий Юровский. Ожидается, что спектакль подарит зрителям не только радость от игры актеров и музыки Моцарта, но и глубокие эмоции, проникновенные лирические моменты, которые делают эту оперу неподвластной времени.