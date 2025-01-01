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Сужено-ряжено
Киноафиша Сужено-ряжено

Спектакль Сужено-ряжено

Постановка
Ерундопель-театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сужено-ряжено»: мистическое действие, вдохновленное древними обрядовыми традициями

Приглашаем вас на уникальное театральное действие «Сужено-ряжено», которое погружает зрителей в атмосферу древних обрядовых традиций. Спектакль наполняет сцену ритмическими рисунками и ассоциациями, исследуя тему судьбы и предназначения.

Современное видение скоморошества

«Сужено-ряжено» — это современный взгляд на скоморошество, как на театральное действие, полное мистической тайны. В спектакле рассказывается о загадочном русском обрядовом мире, который до сих пор хранит свои секреты.

Перевоплощения и персонажи

Актёры спектакля постоянно перевоплощаются в самых различных персонажей: от Бабы Яги и Жениха до менее известных, но не менее интересных обитателей сказочных миров. Каждое перевоплощение позволяет глубже осмыслить образ действующего лица и его роль в мифологическом контексте.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс увидеть это удивительное сочетание древних традиций и современного театрального искусства! «Сужено-ряжено» обещает стать незабываемым событием вашей культурной жизни.

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Олег Горсков
Александр Шалыгин
Александр Спицын

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Ерундопель-театр Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сужено-ряжено Сужено-ряжено Сужено-ряжено Сужено-ряжено Сужено-ряжено Сужено-ряжено Сужено-ряжено Сужено-ряжено Сужено-ряжено

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