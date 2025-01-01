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Сувениры генерала Ритма
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Сувениры генерала Ритма

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир ритмов с Генералом Ритмом

Вас ждет захватывающее театральное событие! Спектакль «Генерал Ритм» расскажет о приключениях главного героя, который не только любит командовать, но и путешествовать по всему миру.

Уникальные сувениры ритма

Генерал Ритм собирает не просто сувениры, а настоящие музыкальные сокровища! Со всех уголков планеты он привозит ритмы и мелодии, которые наполняют его жизнь яркими звуками. В спектакле зрители смогут увидеть, как ксилофон и другие ударные инструменты оживляют его впечатления и создают уникальную атмосферу.

Зачем стоит посетить спектакль?

  • Интерактивность: Спектакль предлагает зрителям присоединиться к музыкальному путешествию и стать частью ритмического мира.
  • Образовательный аспект: Узнайте о музыкальных традициях разных стран и познакомьтесь с удивительными инструментами.
  • Эмоции: Погружение в мир звуков и музыки подарит незабываемые впечатления и зарядит позитивной энергией.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия! Спектакль «Генерал Ритм» — это шанс не только насладиться искусством, но и прикоснуться к музыкальному наследию разных культур.

Следите за анонсами и не забудьте купить билеты заранее!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 марта
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
12:00 от 800 ₽

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