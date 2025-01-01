Мы приглашаем вас отметить День Рождения столичных ска-панк ураганов «Suspense Heroes Syndicate». 28 сентября в уютном камерном клубе «16тонн Арбат» вас ждет феерическое шоу с долгожданными и невероятными сюрпризами.
Для вас подготовлена уникальная программа, полная эксклюзивов и ретроспектив. В этот день коллектив представит новую авторскую песню под названием More Than Ever — знаковое и долгожданное событие для SHS.
Особым сюрпризом станет Супер сэт с Юлей из «Private Radio», который порадует удивительной подборкой песен. Ностальгирующие по классическому олдскульному составу смогут прокатиться на машине времени в 2003 год!
На концерте будут не только старые и новые песни, но и специальные гости и незабываемые фиты. Подготовьтесь к большому и прекрасному концерту по случаю Дня Рождения SHS, который нельзя пропустить!
Размещенный в великолепном клубе «16тонн Арбат», концерт обещает быть ярким благодаря отличному акустическому оборудованию и атмосферной обстановке. Не упустите возможность стать частью этого праздника!