Suspense Heroes Syndicate
Билеты от 1000₽
Киноафиша Suspense Heroes Syndicate

Suspense Heroes Syndicate

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

День Рождения "Suspense Heroes Syndicate" в клубе "16тонн Арбат"

Мы приглашаем вас отметить День Рождения столичных ска-панк ураганов «Suspense Heroes Syndicate». 28 сентября в уютном камерном клубе «16тонн Арбат» вас ждет феерическое шоу с долгожданными и невероятными сюрпризами.

Специальная программа

Для вас подготовлена уникальная программа, полная эксклюзивов и ретроспектив. В этот день коллектив представит новую авторскую песню под названием More Than Ever — знаковое и долгожданное событие для SHS.

Супер сэт с Юлей из "Private Radio"

Особым сюрпризом станет Супер сэт с Юлей из «Private Radio», который порадует удивительной подборкой песен. Ностальгирующие по классическому олдскульному составу смогут прокатиться на машине времени в 2003 год!

Кто вас ждет на концерте?

На концерте будут не только старые и новые песни, но и специальные гости и незабываемые фиты. Подготовьтесь к большому и прекрасному концерту по случаю Дня Рождения SHS, который нельзя пропустить!

Идеальная локация

Размещенный в великолепном клубе «16тонн Арбат», концерт обещает быть ярким благодаря отличному акустическому оборудованию и атмосферной обстановке. Не упустите возможность стать частью этого праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

28 сентября
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

