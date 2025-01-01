Меню
Сущий ангел
Киноафиша Сущий ангел

Спектакль Сущий ангел

Постановка
Татарский театр «Нур» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о поисках любви в Театре «Нур»

В Театре «Нур» состоится новая постановка, посвященная теме одиночества и поиска второй половинки. Главная героиня находит свои возможности для избавления от одиночества в брачном агентстве и газетных объявлениях. Это решение становится началом комичной истории, где абсурдные ситуации и неожиданные повороты создают атмосферу легкости и юмора.

Непредсказуемые повороты сюжета

Успех главной героини вдохновляет её соседку и подругу, которая также решает попробовать свои силы в поисках любви. Интересный факт: обе женщины живут в коммунальной квартире, и их выбор партнёра может поразить зрителей своей неожиданностью.

Почему стоит посетить?

Спектакль понравится тем, кто ценит комедийный жанр, а также тем, кто стремится разобраться в вопросах одиночества и отношений. Это отличный способ отвлечься от повседневной рутины и насладиться лёгким и остроумным сюжетом.

21 декабря воскресенье
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽
5 января понедельник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽

