Surrexit! Пасхальная музыка Ренессанса и Барокко

Концерт музыки Ренессанса и Барокко в кафедральном соборе Москвы

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской пройдет уникальный концерт, посвященный музыке эпохи Ренессанса и Барокко. В программе прозвучат произведения великих предшественников Баха, таких как Палестрина и Свелинк, а также арии самого Баха и его современника Генделя.

Музыка старинного искусства

Концерт будет интересен любителям старинной музыки и поклонникам классических композиторов. Зрители могут услышать, какую музыку исполняли на Пасху в Европе в эпоху Возрождения и барокко. Вокал в аутентичной манере будет сопровождаться звучанием органа и ансамбля старинных инструментов.

Исполнители концерта

Среди исполнителей концерта:

Людмила Фраёнова (сопрано) — лауреат международных конкурсов

Дмитрий Максименко (орган) — лауреат международных конкурсов

Барочный консорт и вокальный ансамбль Tempo Restauro под руководством Марии Максимчук

Программа концерта

В программе звучат произведения: