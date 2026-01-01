Surrexit! Пасхальная музыка Ренессанса и Барокко

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской пройдет уникальный концерт, посвященный музыке эпохи Ренессанса и Барокко. В программе прозвучат произведения великих предшественников Баха, таких как Палестрина и Свелинк, а также арии самого Баха и его современника Генделя.
Концерт будет интересен любителям старинной музыки и поклонникам классических композиторов. Зрители могут услышать, какую музыку исполняли на Пасху в Европе в эпоху Возрождения и барокко. Вокал в аутентичной манере будет сопровождаться звучанием органа и ансамбля старинных инструментов.
Среди исполнителей концерта:
В программе звучат произведения: