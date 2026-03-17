«Сурганова и Оркестр» в МКЦ «Рязань»

С радостью анонсируем выступление группы «Сурганова и Оркестр» в нашем городе. Этот коллектив стал символом музыкального разнообразия, включая в себя элементы фолка, рок-н-ролла, шансона и дэнса, что ужасает шаблоны и форматы.

На концертах «Сурганова и Оркестр» создаётся уникальная атмосфера любви, понимания и искренности. Группа не просто исполняет музыку, но и соединяет сердца зрителей с волной эмоций, благодаря новым смелым аранжировкам любимых песен.

Знаковые композиции и музыкальные моменты

В программе нового тура представлены знаковые композиции, ставшие саундтреком жизни множества людей. Эта музыка не только поддерживала и вдохновляла, но и дарила радость в самые важные моменты.

География выступлений

За годы своего существования группа провела более ста концертов в России и за её пределами, создавая энергетическую связь с каждым зрителем. Теперь они вновь готовы подарить эту искреннюю и запоминающуюся встречу.

Не упустите возможность стать частью музыкальной философии «Сургановой и Оркестра». Это станет для вас зарядом энергии на долгие месяцы вперед!