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Сурганова и оркестр
Киноафиша Сурганова и оркестр

Сурганова и оркестр

12+
Возраст 12+

О концерте

«Сурганова и Оркестр» в МКЦ «Рязань»

С радостью анонсируем выступление группы «Сурганова и Оркестр» в нашем городе. Этот коллектив стал символом музыкального разнообразия, включая в себя элементы фолка, рок-н-ролла, шансона и дэнса, что ужасает шаблоны и форматы.

На концертах «Сурганова и Оркестр» создаётся уникальная атмосфера любви, понимания и искренности. Группа не просто исполняет музыку, но и соединяет сердца зрителей с волной эмоций, благодаря новым смелым аранжировкам любимых песен.

Знаковые композиции и музыкальные моменты

В программе нового тура представлены знаковые композиции, ставшие саундтреком жизни множества людей. Эта музыка не только поддерживала и вдохновляла, но и дарила радость в самые важные моменты.

География выступлений

За годы своего существования группа провела более ста концертов в России и за её пределами, создавая энергетическую связь с каждым зрителем. Теперь они вновь готовы подарить эту искреннюю и запоминающуюся встречу.

Не упустите возможность стать частью музыкальной философии «Сургановой и Оркестра». Это станет для вас зарядом энергии на долгие месяцы вперед!

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В других городах
Октябрь
8 октября четверг
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 2600 ₽

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