Светлана Сурганова и Оркестр. Концерт в Москве

16 ноября в Доме музыки состоится долгожданный концерт группы «Сурганова и Оркестр». Этот коллектив уже давно стал визитной карточкой интеллигенции Петербурга. «Сходить на Сурганову» — это такой же признак хорошего тона, как посещение Эрмитажа или Мариинки.

20 лет на сцене

«Сурганова и Оркестр» недавно отметили 20-летие своей творческой жизни. Несмотря на годы, они сохраняют бодрость и задор, каждый год удивляя публику новыми песнями и идеями. Группа не вписывается в шаблоны и форматы, а их разножанровость отражает широкий творческий диапазон.

Музыкальные достижения

На счету коллектива более 20 студийных и концертных альбомов, множество популярных синглов и победы в хит-парадах крупнейших радиостанций. Они являются хэдлайнерами главных рок-фестивалей страны и неизменно привлекают внимание к своим живым выступлениям, проходящим как в столице, так и в самых удалённых уголках России. «Сурганова и Оркестр» — одна из самых гастролирующих групп в стране, их концерты проходят от Дальнего Востока до Калининграда.

Феномен музыки

Ведущие фестивалей окрестили их «самой солнечной группой», а критики до сих пор пытаются разгадать феномен их музыки. Высокое исполнительское мастерство, налет элегантной небрежности и глубокий диалог со зрительным залом сделали эту группу любимицей тысяч поклонников.

Новый альбом «Юл»

После выхода двойного альбома «Все будет. Завтра», который включал 22 новые песни, Светлана Сурганова и её команда взяли творческую паузу. В 2025 году они представят новый альбом «Юл», который посвящён памяти друга Светланы, поэта и музыканта Юла Абрамова. Этот альбом подарит новую жизнь его песням и позволит им быть услышанными всей страной.

Не упустите возможность стать первыми, кто услышит новые композиции вживую на московском концерте 16 ноября 2025 года в ММДМ!