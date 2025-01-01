Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сурганова и Оркестр
Билеты от 3500₽
Киноафиша Сурганова и Оркестр

Сурганова и Оркестр

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Светлана Сурганова и Оркестр. Концерт в Москве

16 ноября в Доме музыки состоится долгожданный концерт группы «Сурганова и Оркестр». Этот коллектив уже давно стал визитной карточкой интеллигенции Петербурга. «Сходить на Сурганову» — это такой же признак хорошего тона, как посещение Эрмитажа или Мариинки.

20 лет на сцене

«Сурганова и Оркестр» недавно отметили 20-летие своей творческой жизни. Несмотря на годы, они сохраняют бодрость и задор, каждый год удивляя публику новыми песнями и идеями. Группа не вписывается в шаблоны и форматы, а их разножанровость отражает широкий творческий диапазон.

Музыкальные достижения

На счету коллектива более 20 студийных и концертных альбомов, множество популярных синглов и победы в хит-парадах крупнейших радиостанций. Они являются хэдлайнерами главных рок-фестивалей страны и неизменно привлекают внимание к своим живым выступлениям, проходящим как в столице, так и в самых удалённых уголках России. «Сурганова и Оркестр» — одна из самых гастролирующих групп в стране, их концерты проходят от Дальнего Востока до Калининграда.

Феномен музыки

Ведущие фестивалей окрестили их «самой солнечной группой», а критики до сих пор пытаются разгадать феномен их музыки. Высокое исполнительское мастерство, налет элегантной небрежности и глубокий диалог со зрительным залом сделали эту группу любимицей тысяч поклонников.

Новый альбом «Юл»

После выхода двойного альбома «Все будет. Завтра», который включал 22 новые песни, Светлана Сурганова и её команда взяли творческую паузу. В 2025 году они представят новый альбом «Юл», который посвящён памяти друга Светланы, поэта и музыканта Юла Абрамова. Этот альбом подарит новую жизнь его песням и позволит им быть услышанными всей страной.

Не упустите возможность стать первыми, кто услышит новые композиции вживую на московском концерте 16 ноября 2025 года в ММДМ!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Валерий Сюткин и Rock & Roll Band
0+
Блюз Джаз Поп Эстрада Рок-н-ролл
Валерий Сюткин и Rock & Roll Band
21 августа в 20:00 16 тонн
от 3000 ₽
Рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Классическая музыка
Рок-хиты с симфоническим оркестром
19 декабря в 20:00 Измайлово
Билеты
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
3 августа в 20:00 Tap & Barrel Pub
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше